Japanski tinejdžer oborio svjetski rekord u plivanju!

Šin Ohaši probio granicu 3:05 na 200 metara prsno.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Japanski tinejdžer Šin Ohaši ispisao je istoriju u četvrtak na Azijskim igrama u Nagoji oborivši svjetski rekord u plivanju na 200 metara prsno.

Sedamnaestogodišnji Ohaši je trku isplivao u vremenu 2:04,83 i tako postavio novi svjetski rekord u ovoj disciplini.

Mladi Japanac je srušio dosadašnji rekord koji je držap Kinez Čin Haj-Jang postavljen na Svjetskom prvenstvu 2023. u Fukuoki.

"Toliko sam srećan zbog ovog rezultata. Mislim da je svemu doprinijelio to što sam plivao u Japanu i želio bih svima da se zahvalim. Prije početka Azijskih igara imao sap problema sa prehladom i nisam bio siguran da mogu ovdje do takvog rezultata. Ali uspio sam zahvaljujući velikoj podršci", rekao je Ohaši.

Na Azijskim igrama u Nagoji mladi Japanac osim na 200 metara prsno osvojio je zlato i u trci na 100 metara prsno, a u ove dvije discipline je posto i svjetski juniorski prvak prošle godine.

Ohaši je prošle godine proglašen za najboljeg mladog plivača svijeta.