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Novo odlaganje Superkupa BiH između Borca i Zrinjskog?

Novo odlaganje Superkupa BiH između Borca i Zrinjskog?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinjskog ponovo će biti odložena, prenose sarajevski mediji.

Novo odlaganje Superkupa BiH između Borca i Zrinjskog? Izvor: FK Borac

Superkup BiH će opet biti odložen, piše "Oslobođenje", uoči današnje sjednice Takmičarske komisije FS BiH.

Razlog za odlaganje je veliki broj reprezentativaca pa ni Banjalučani ni Mostarci ne bi mogli biti kompletni 3. oktobra kada je trebala biti odigrana utakmica.

U Borcu nastupaju trojica mladih reprezentativaca BiH (Mladen Jurkas, Matej Deket i Pavle Đajić), za selekciju Sjeverne Makedonije igra Sebastijan Erera, a Jurih Karolina za ekipu Kurasaa.

Kod Zrinjskog su u "zmajićima" dvojica igrača - Viktor Grbić i Antonio Ilić.

"Novi termin treba da se odredi, ali sigurno neće biti više zakazivanja u vrijeme reprezentativnih pauza", navodi pomenuti sarajevski portal.

Podsjetimo, Superkup BiH prvobitno je trebao biti odigran 2. avgusta, ali je tada odložen zbog evropskih nastupa oba kluba.

Inače, trofej u Superkupu BiH brane "plemići", koji su prošle sezone savladali Sarajevo nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

(MONDO)

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Tagovi

FK Borac HŠK Zrinjski Superkup BiH

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