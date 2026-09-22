"Ja ovo nikad nisam vidio": Radio sa Anom Ivanović, došao kod Novaka i šokirao se

Novak Đoković, iako ima 39 godina, i dalje impresionira svojom fizičkom spremnošću. Karlos Košta otkriva tajne saradnje sa njim.

Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković ima 39 godina, međutim i bez obzira na to važi za jednog od najspremnijih sportista na svijetu. Cijeli svoj život posvetio je negovanju svog tijela, ishrani, treninzima, pa onda i samom oporavku poslije treninga i mečeva, tako da je sebe doveo u situaciju da "prkosi biologiji" i u veteranskim godinama.

Kako je to uspio? Đoković je bio posvećen takvoj ideji od samog početka svoje karijere, tako da se čak i fizioterapeuti sa kojima se kasnije sretao iznenade šta su zatekli. To se posebno odnosi na Karlosa Koštu, novog fizioterapeuta Novaka Đokovića.

"Ja ovo nikad nisam vidio"

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Karlos Košta je u podkastu kod trenera Frederika Markesa otkrio nešto više detalja o tome kako izgleda saradnja sa Đokovićem koji ga je angažovao ove godine: "Nikada nisam vidio ništa nalik Novaku Đokoviću. Njegovu viziju, ono što svakog dana ulaže na terenu i njegov intenzitet. Viđao sam nešto slično i ranije, ali nikada sa konstantnošću koju ima Đoković", rekao je on.

"On obraća pažnju na svaki detalj. Koliko nam je vremena potrebno da mu dodamo peškir... Ako se desi nešto što nije planirano, dolazi do tenzija. Ide čak toliko daleko da pravi testove unutar tima kako bi saznao da li zaista tražimo najbolje strategije za oporavak i pružamo najbolje tretmane. Na primjer, pitao nas je zašto Siner radi vježbe za vid, a mi ne. On neprestano traži načine da bude najbolji na svijetu", dodao je Košta.

Natjerao i fizioterapeuta da napreduje

Sarađivao je Košta sa Andersonom, Rubljovim, Hasom, Timom, čak i Anom Ivanović, ali niko nije bio zahtjevan kao Đoković kod koga je sve isplanirano do tančina: "Uvijek se trudim da budem što je više moguće u toku sa najnovijim stvarima. Čak pohađam kurseve sa fizioterapeutima iz drugih sportova; trudim se da učim od drugih sportova. Ali on ponekad vidi snimke ili primijeti da drugi igrači rade drugačije stvari u svlačionici, i uvijek pita zašto mi ne radimo to isto. A taj naš odgovor ne smije predugo da se čeka! Neprestano tražimo načine da napredujemo".

Ko je Karlos Košta?



Radi se o Portugalcu rođenom 10. septembra 1986. godine. Njegov nadimak je Čarli, ima isti nadimak kao i Karlos Gomez Erera koji je godinama u Novakovom timu i njegov je čovjek od povjerenja. Bavio se Košta i tenisom, ali i mnogim drugim sportovima, poput plivanja gdje je bio na vrhunskom nivou. Igrao je i fudbal, bavio se i planinarenjem i biciklizmom, ali je odlučio da prestane sa svim tim i da postane fizioterapeut. Pomagao je mnogima, od hokejaša, košarkaša, fudbalera, plivača, a onda je dobio poziv od bivšeg ATP fizioterapeuta da radi sa njim. Ekspresno je uspio da se probije.

Radi trenutno za Dejvis kup reprezentaciju Portugala, a radio je i sa Anom Ivanović, Tomijem Hasom, pomagao je i Kevinu Andersonu i Tomašu Berdihu. Đoković je poznat kao neko ko ima holistički pristup, pa mu je vjerovatno i odgovaralo to što je Košta pored fakulteta, završio i Postdiplomske studije na temu Tradicionalne kineske medicine i strukturne osteopatije i koristi i te metode.

"Trudim se da dođem do cilja u pravo vrijeme. Motiviše me uspjeh sportiste sa kim radim i naravno da sam srećan kada oni pobjeđuju. To pokazuje trud i profesionalnu posvećenost", rekao je Kosta koji je u jednom od ranijih intervjua istakao i da mu je Rodžer Federer omiljeni igrač.

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Pogledajte 00:42 Novak Đoković u Sinsinatiju sa kinezi trakama Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)