Đoković i dalje van Top 10: Ispred njega igrači koje je redovno pobjeđivao

Može li srpski as da se vrati među najbolje?

Izvor: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nalazi se na 12. mjestu na najnovijoj ATP listi. Nakon debakla u prvom kolu US Opena ispao je iz Top 10, što mu se nije desilo od davne 2018. godine. Šansu za povratak među najbolje imaće na turniru u Pekingu koji startuje 30. septembra.

Italijan Janik Siner je ostao na čelu teniskog karavana sa 11.500 bodova, uprkos tome što je propustio posljednji grend slem u sezoni zbog povrede. Slijedi dvostruki grend slem šampion Aleksandar Zverev sa 9.690, dok je na trećoj poziciji Karlos Alkaraz sa 5.560.

Četvrta pozicija je rezervisana za finalistu US Opena Bena Šeltona koji je ostvario plasman karijere i ima 4.680 bodova, a iza njega je Kanađanin Feliks Ože-Alijasim sa 3.890.

Top 10 kompletiraju Danil Medvedev, Flavio Koboli, Frensis Tigafo, Aleks De Minor i Tejlor Fric. Amerikanac trenutno bježi Đokoviću 195 bodova, što bi srpski as mogao da nadoknadi u Pekingu.

Srbija ima još dvojicu tenisera u Top 100, to su Miomir Kecmanović koji je 60. mjesto sa 925 bodova, dok je Hamad Međedović 76. sa 764.

Šta dalje za Novaka?

Srpski as se vraća u Peking gdje je podigao pehar rekordnih šest puta i ima skor od 29-0. Novak u ovoj fazi karijere planira svoj raspored pažljivije nego prethodnih godina i biće zanimljivo vidjeti gdje će igrati do kraja sezone. Prošle godine smo ga gledali u Šangaju, da bi se potom povukao iz Pariza i odigrao turnir u Atini gdje je slavio 101. titulu u karijeri.

Nastup na Završnom mastersu mu nije u fokusu već dvije sezone, ali biće zanimljivo vidjeti gdje će Đoković uhvatiti zalet za 2027. godinu i potencijalno osvajanje Australijan Opena 2027. godine, što bi bio savršen kraj karijere.

Jasno je da njegov prioritet ostaju grend slemovi, a ukoliko bi poželio da produži karijeru na manjim turnirima, to bi vjerovatno potrajalo još nekoliko godina. ATP lista već odavno nije u njegovom fokusu, ali postoji jedan veliki rekord koji bi mogao da "preotme" velikom rivalu Rodžeru Federeru.

Srpski teniser je proveo impresivnih 959 nedjelja među deset najboljih na ATP listi, što je drugi najbolji rezultat svih vremena. Svega devet nedjelja ga dijeli od izjednačavanja rekorda Rodžera Federera, koji je prvi sa 968 nedjelja. Može li da napravi novi podvig i vrati se u svjetski vrh?

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!