Grigor Dimitrov: "Novak Đoković mi je priznao da se osjeća prazno"

Bugarin Grigor Dimitrov otkrio je detalje razgovora sa najboljim teniserom svih vremena Novakom Đokovićem.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković i Grigor Dimitrov su jedini preostali članovi "stare garde" i sve im je teže da pronađu motivaciju nakon što su rekete o klin okačili Rodžer Federer, Rafael Nadal, Edi Marej, Sten Vavrinka, Gael Monfis... Rivalstvo koje smo imali priliku da gledamo više od deceniju, za igrače je samo po sebi bilo inspiracija.

Bugarin, koji je veliki prijatelj sa srpskim asom, nedavno je otkrio šta mu je Đoković rekao o povlačenju Federera i Nadala, sa kojima je vodio najveće bitke na ATP turu. Priznao je da se isto osjeća i da mu nedostaje ta žar koju je imao kada je odmjeravao snage sa najboljim igračima koje je ovaj sport imao.

"Moram biti iskren. Već nekoliko godina sam prilično odvojen od svega što se dešava na ATP turu. I dalje se takmičim, ali više ne pratim dešavanja u svom sportu niti sam upućen u njih. Cijeli život mi se vrtio oko tenisa, a sada me pomalo rastužuje saznanje da čak i ne poznajem većinu aktivnih igrača”, rekao je Dimitrov.

Trenutno je među prvih 100 igrača na svijetu samo njih 10 starijih od 30 godina, a svega šestorica imaju 35 ili više godina. Grigor priznaje da se osjeća usamljeno...

"Godine su možda samo broj, ali u našem sportu imaju ogroman uticaj. Nije riječ samo o onome što se dešava na terenu, već i o interakciji sa drugima tokom turnira".

Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Dimitrov je godinama bio jedan od igrača koji su pravili velike probleme "velikoj trojci" i uživao je u tom nadmetanju i ulozi autsajdera.

"Dio mene je otišao iz tenisa kada su se Federer i Nadal povukli. Znam da i Đoković tako osjeća jer sam razgovarao s njim o tome. Prisjećali smo se koliko je bilo uzbudljivo suočavati se sa stalnim izazovima te ere", rekao je on i poentirao:

"Suočavanje sa trojicom najboljih igrača svih vremena gotovo svake nedjelje predstavljalo je nevjerovatan osjećaj, a trenutno mi je nemoguće da doživim bilo šta slično. Ne želim da uvrijedim nijednog od sadašnjih igrača, ali era 'velike trojke' za mene će uvijek biti najveći izazov sa kojim teniser može da se suoči", jasan je Bugarin koji je u eri velike trojke uspio da stigne do treće pozicije na ATP listi i osvoji devet titula.

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(MONDO)