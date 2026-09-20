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Luka Dončić doveo saigrača Nikole Jokića

Luka Dončić doveo saigrača Nikole Jokića

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Slovenac Luka Dončić pravi ozbiljan tim u Rimu, koliko mogu u Evrokupu?

Luka Dončić doveo saigrača Nikole Jokića Izvor: Darryl Dyck / Zuma Press / Profimedia

Košarkaški klub Roma čiji je suvlasnik, zvijezda Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić, nastavlja sa ambicioznim potpisima. U prestonicu Italije stiže bivši saigrač Nikole Jokića, Hanter Tajson.

Igra na poziciji krilnog centra i u Koloradu je proveo tri sezone, međutim, nije uspio da se nametne i zasluži veću ulogu, pa je polusezonu proveo u Portoriku.

On je napustio Nagetse kao slobodan igrač, koji su ga izabrali kao 37. pika na NBA draftu 2023. godine. Tajson je pouzdan šuter za tri poena, prošle sezone je nastupao za ekipu "Higantes de Karolina" u BSN ligi, gdje je bilježio prosječno 14,3 poena (šut iz igre 48%, za tri poena 39%, slobodna bacanja 79%) i 4,8 skokova za 28 minuta po utakmici.

Koji je plan Rome?

 Roma se vraća u najviši rang italijanskog takmičenja, a na međunarodnoj sceni će se takmičiti u Evrokupu. Ekipa koji predvodi trener Alesandro Magro je smještena u grupu D, gdje će za rivale imati Monako, Bahčešehir, Manresu, Ulm, Lijetkabelis, PAOK, Balkan Botevgrad.

Rimljani su oformili konkurentan tim, a među najzvučnijim pojačanjima su Niko Menion, Pol Votson, Trentin Flauers i Džesi Edvards. Plan Rome je ulazak u NBA Evropu, novo evropsko takmičenje koje bi trebalo da krene od oktobra 2027. godine.

Ipak, ključni sastanak između predstavnika evropske i američke košarke će biti održan početkom oktobra, pa još uvijek nije izvjesno da ćemo dobiti još jedno evropsko takmičenje pod patronatom NBA.

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Serhio Ljulj i Luka Dončić slave trojku na Real Madrid Crvena zvezda
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

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Tagovi

Luka Dončić Nikola Jokić

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