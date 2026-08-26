Dončić je doveo svoje saigrače u Ljubljanu na "zabranjenu" žurku, gdje su uživali u muzici i provodu sa poznatim licima. Na njoj je prisustvovala i Anja Jenko sa kojom sada povezuju košarkaša.

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia / Instagram/AnjaJenko

Slovenački košarkaš Luka Dončić doveo je svoje saigrače iz Los Anđeles Lejkersa u Sloveniju na takozvani tim-bilding, odnosno ovih dana zajedno malo treniraju i malo se provode. A čini se da se malo više provode, pošto je Dončić želio da Amerikanci imaju pravo "balkansko iskustvo" u Ljubljani.

Između ostalog, Dončić je organizovao druženje u jednoj kafani uz muziku, pozvao je svoje prijatelje i sportiste, ali posebnu pažnju privuklo je prisustvo Anje Jenko (34) i "Njujork Postu" nije dugo trebalo da je poveže sa Lukom.

Dončić ludovao sa Anjom Jenko

Vidi opis Luka Dončić uhvaćen sa Anjom Jenko u provodu: Haos zbog ćerke političara i "Plejboj" zečice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Valentina Stefanelli / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stefanelli/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Luka Dončić i Lejkersi uhvaćeni u provodu sa Plejbojevom zečicom tokom burnog noćnog izlaska u Sloveniji", glasi naslov koji je objavio poznati američki tabloid pozivajući se na medije u Sloveniji koji su izvještavali o "zabranjenoj žurki" na kojoj je prisustvovala i pomenuta Anja Jenko.

Sve se odigralo u petak i ta žurka je prije svega izazvala pažnju zbog srpske muzike zbog koje je Dončić kritikovan, a vladala su stroga pravila jer je bilo zabranjeno fotografisanje i snimanje unutar kluba. Oni koji su se nalazili u noćnom klubu morali su da prekriju kamere na svojim telefonima naljepnicama, pišu slovenački "Dnevnik" i donosi informacije ko je sve prisustvovao ovoj ekskluzivnoj zabavi.

Između ostalog, nastupali su muzičari Manjifiko i Bojan Cvjetićanin, odbojkaš Tine Arnaut, pa košarkaši Edo Murić, Jaka Blažič i Luka Rupnik, pjevačica Dina, kao i pomenuta manekenka Anja Jenko.

Luka Dončić, Lakers spotted partying with Playboy model during wild Slovenian night outhttps://t.co/q6UsCJzKsjpic.twitter.com/n0jIFXumVo — New York Post (@nypost)August 25, 2026



U klubu je uglavnom puštana balkanska muzika, za koju je poznato da je Dončiću posebno draga. Kako pišu slovenački mediji, košarkaši su se uglavnom družili međusobno, odnosno nema informacije da je Dončić posebno provodio vrijeme sa Anjom Jenko, ali to nije spriječilo medije da ih povežu.

Ko je Anja Jenko?

U pitanju je 34-godišnja manekenka, inače kćerka slovenačkog političara Jakuba Jenka. Anja Jenko bila je i na naslovnoj strani slovenačkog "Plejboja", a na Instagramu ima više od 120 hiljada pratilaca, dok će poslije ove zabave na kojoj su je povezali sa Dončićem - to sigurno još skočiti.

Njen ljubavni život je pomalo tajanstven i zna se da sa Mariom Pejčićem ima sina Lijama, a raskinuli su 2023. godine. Oni su se rastali nakon što je njen partner optužen za navodnu pljačku, koju je on demantovao. Poslije toga nije potvrdila veze.

"Bila je to problematična veza u mnogo čemu. Kao voljena i lojalna žena, istrajala sam do kraja, posebno zbog svog sina. Sada nemam ništa sa bivšim partnerom osim zbog svog djeteta i zahvalna sam na iskustvu koje me je oblikovalo. Veoma sam srećna sa svojim sinom i radujem se zdravim vezama u budućnosti", napisala je Anja na Instagramu 2024. godine.

Šta je sa Dončićevom vjerenicom?

Kao što je poznato, Luka Dončić i njegova vjerenica Ana Marija Goltes raskinuli su vjeridbu ubrzo nakon što se ona porodila krajem decembra prošle godine. Trenutno se bore za starateljstvo nad kćerkama Gabrijelom i Olivijom.

Slovenački par se poznaje još od kada su bili djeca, da bi 2016. godine uplovili u ljubavnu priču. Kratko su i raskinuli, ali su se potom vjerili 2023. godine na Bledu i kasnije dobili dvoje djece. Navodno, Dončić je želio da vodi Gabrijelu u SAD, na šta nije pristala njegova vjerenica i zvala je policiju, a onda su odnosi zahladnjeli.

Vidi opis Luka Dončić uhvaćen sa Anjom Jenko u provodu: Haos zbog ćerke političara i "Plejboj" zečice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: instagram/printscreen/anamariagoltes/ Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Instagram/anamariagoltes Br. slika: 17 17 / 17

Prelijepa plavuša je manekenka, influenserka i preduzetnica. Rođena 30. aprila 1998. u Zagorju ob Savi i odrastala je u porodici u kojoj joj je majka diplomirani pravnik, dok je otac diplomirao na Univerzitetu u Ljubljani, a ima i mlađu sestru Piju. Anamarija je krenula stopama roditelja i na Univerzitetu u Ljubljani upisala je Ekonomski fakultet, a i po preseljenju u Sjedinjene Američke Države nije željela da odustane od obrazovanja, pa je i tokom boravka na drugom kontinentu revnosno vršila svoje studentske obaveze.

Prije nego što se opredijelila za manekenstvo, Anamarija se bavila plesom, ali je 2017. dobila priliku da bude ambasador brenda "Lisca", što joj je omogućilo prve profesionalne korake na modnoj pisti.

Od kada su raskinuli, Luku Dončića povezivali su sa Madelin Klajn u Americi, a sa Breskvicom na Balkanu.