Slovenija okrenula leđa Luki Dončiću: Haos zbog prvog "ne", oglasio se i Ivo Daneu

Odluka Luke Dončića da ne igra za Sloveniju izazvala je haos. Ivo Daneu deli svoje mišljenje o njegovom pravu na izbor i budućnosti reprezentacije.

Izvor: YouTube/Muzej športa/Screenshot/MN Press

Najbolji slovenački košarkaš Luka Dončić odlučio je da ovog ljeta ipak skroz odmori i da ne nastupa za svoju reprezentaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, iako su "zmajčeki" u zaista nezavidnom položaju. Prošli su u drugu fazu gdje ih očekuju mnogo ozbiljnije ekipe - Francuska, Mađarska i Finska - i postoji opasnost da se Slovenija ne kvalifikuje za Mundobasket, čak ni za Olimpijske igre.

Zbog toga se u Sloveniji povela diskusija o Dončićevoj predanosti reprezentaciji Slovenije, koja nikada do ovog trenutka nije ni dolazila u pitanje, pa je svoj komentar dao i legendarni Ivo Daneu (88).

Izvor: MN PRESS

"Priznajem da me je tom odlukom veoma iznenadio. Ali bilo je veoma pozitivno vidjeti kada je mladi Stefan Joksimović, koji je vjerovatno najveći talenat odmah poslije Dončića, zbog saigrača odlučio da igra za U18, a ne za U20. To je bila njegova odluka. I takvu odluku poštujem i kod Luke. Malo me je, doduše, pogodila, ali sada... Nemamo šta. Tako je kako je", rekao je Ivo Daneu (88) za Ekipu.

"Moje mišljenje je da se Luka izdvaja. Međutim, jedan igrač ne može sve da uradi sam. Na parketu moraš da imaš još četiri pomoćnika, saigrače, i ako oni nisu kvalitetni, onda ni Luka sam ne može da snosi krivicu za neuspjeh. Za uspjehe ga ionako svi hvale. Ja ga doživljavam kao svog trećeg sina. Navijam za njega i poštujem ga. Jednom sam mu, prije nekoliko godina, rekao: 'Luka, ti sve znaš, samo igraj košarku'", rekao je Daneu i objasnio da je Dončiću prenio utiske iz svog vremena, kada je to bio "samo sport", a ne dodatni pritisak.

"Ako nisi zadovoljan na poslu, bolje je da odeš na takav posao na kojem ćeš biti zadovoljan, čak i ako ćeš manje zarađivati. Luka je ionako genije - nije to teško zaključiti. Zaista sam srećan zbog uspjeha koje postiže, samo što je Amerika Amerika, a Slovenija Slovenija."

"Ima li Luka Dončić pravo da kaže ne?"

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Ko je Ivo Daneu? Ivo Daneu je legendarni plejmejker Olimpije iz Ljubljane za koju je igrao čitavu karijeru - od 1956. do 1970. godine - i šest puta je bio prvak Jugoslavije. Takođe, bio je MVP Svjetskog prvenstva u košarci 1967. godine, a primljen je i u FIBA Kuću slavnih. Bio je i svjetski prvak sa Jugoslavijom 1970. godine.

Novinar je insistirao da od Daneua sazna da li Dončićeva odluka - da usred porodične situacije odbije Sloveniju - ima ikakvo uporište. Da li poslije svega što je uradio za Sloveniju smije da kaže "ne" kad ga svi čekaju?

"Ima pravo. Međutim, u moje vrijeme toga nije bilo. Ja sam, na primjer, tada bio zaposlen. Na Olimpijske igre sam otišao bez ijednog treninga, jer me direktor nije pustio na pripreme. Tada smo imali takve probleme. Ali vremena su toliko drugačija da ih je teško uopšte porediti. Luka je danas profesionalac i dajem mu za pravo da svoj privatni život prilagodi utakmicama koje bi, po svim kriterijumima slovenačkog naroda, trebalo da igra. Ali to je njegovo pravo i tako je kako je", dodao je Daneu.

"Ne znam šta bih uradio. Ako polazim od sebe, bio sam takav da sam mogao da igram i bez treninga, ali još jednom: bila su druga vremena. Sada je to čisti profesionalizam i u poređenju sa današnjim igračima mi smo bili amateri. Mi smo se igrali košarke. Sa određenim igračima smo zaista bili prijatelji i van terena. Čak smo zajedno išli na odmore."

Slovenija misli o budućnosti

Prema njegovim riječima, Slovenija svakako treba da se okrene budućnosti i onome što dolazi kroz dvije godine. Vjeruje da bi mladi Joksimović i Cerkvenik mogli da budu ogromna pojačanja Luki Dončiću.

"Biće teško. Sada smo već izgubili dvije utakmice i ne znam da li će se Luka kasnije priključiti ili ne. Da, znam da se priča i da je rekao da neće, ali nikad se ne zna, možda se još nešto promijeni. Nadam se da ćemo se plasirati dalje. Nažalost, ja to ovako vidim: perspektiva nije sadašnja seniorska reprezentacija, već reprezentacija za dvije godine."