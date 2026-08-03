Slovenija je dobila novo košarkaško čudo, a Srbija izgubila još jednog Luku Dončića.

Izvor: EPA/TOMS KALNINS, TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Slovenije blista u mlađim kategorijama. Poslije osvojenog zlata sa selekcijom do 20 godina, sad je i ekipa do 18 godina zasela na evropski tron. Slovenija je u finalu pobijedila Italiju 88:71, a najzaslužniji za istorijski uspjeh bio je mladi Stefan Joksimović, koji je ujedno proglašen i za najboljeg igrača turnira.

Slovenija dosad nije bila prvak u konkurenciji do 18 godina, a ako se po jutru dan poznaje, jasno je da nas čeka svijetla budućnost ove reprezentacije u seniorskim kategorijama. Očekivanja su da će baš ovaj tim u godinama koje dolaze voditi upravo Stefan Joksimović, momak rođen u Beogradu, za kojeg se vjeruje da je - ni manje ni više - novi Luka Dončić. U pobjedi Slovenije Joksimović je postigao 24 poena, a imao je i osam skokova i pet asistencija, dok je na terenu proveo nešto više od 33 minuta.

Vidi opis Ko je Stefan Joksimović, novi Luka Dončić? Beograđanin od poznatog oca, a sa Slovenijom pokorio Evropu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Carl Sandin / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Dublja provjera statistike kaže da je Joksimović šutirao 5/8 za dva poena, ali nije postigao nijednu od šest trojki koje je uputio ka košu rivala. Sa linije penala bio je takođe dobar, pa je zabilježio 14/17. Kad je u pitanju Italija, Šeik Nijang je vodio ovaj tim sa 27 poena, ali nije imao mnogo pomoći na terenu, pa je Slovenija ubjedljivo postala prvak Evrope.

Ko je Stefan Joksimović?

Stefan Joksimović je momak koji je rođen u Beogradu, ima 17 godina i visok je 201 centimetar. Riječ je o mladom, talentovanom igraču koji brani boje Baskonije, pa je karijera u Španiji još jedna sličnost koju dijeli sa NBA asom Lukom Dončićem. I nije slučajnost epitet koji nosi, pošto je na Evropskom prvenstvu prosječno bilježio 23,1 poen, 6,7 skokova i 3,7 podijeljenih lopti, pa je imao indeks korisnosti 23,4, dok je na terenu provodio 30 minuta.

Joksimović je karijeru u Španiji započeo veoma mlad, imao je svega 14 godina kad se priključio timu Baskonije. Igrao je u omladinskoj akademiji, prosječno je bilježio 10,2 poena, 4,3 skoka i 2,8 asistencija. Sjajna igra u sezoni 2024/25 dovela ga je do seniorske ekipe, pa je sa 16 godina postao član A tima i debitovao u oktobru 2025. Ujedno, postao je i najmlađi igrač Baskonije u Evroligi svih vremena.

S obzirom na to da je riječ o mladom i talentovanom košarkašu, koledži širom Sjedinjenih Američkih Država bili su zainteresovani da dovedu Joksimovića. Međutim, Slovenac je jedan od retkih koji je odbio NCAA i riješio da i u sezoni 2026/27 ostane u Evroligi. Ipak, jasno je da će na ljeto 2027. izaći na NBA draft, gdje je viđen kao jedan od najboljih kandidata.

Reprezentacija Slovenije

Stefan Joksimović za reprezentaciju Slovenije igra od najranijeg uzrasta. Branio je boje tima i na Evropskom prvenstvu do 16 godina 2024. I tad je bio vredan pažnje, ubacivao je 14,5 poena, imao je i 5,6 skokova i 3,4 asistencije. Naredne godine učestvovao je na Evropskom prvenstvu do 18 godina, gdje je bilježio 13,6 poena, skoro pet skokova i skoro tri asistencije, u konkurenciji igrača koji su dvije godine stariji od njega.

Stefan Joksimović debitovao je i za seniorsku reprezentaciju Slovenije, pošto je ubrzo nakon 17. rođendana, u novembru 2025, ušao na teren.

Stopama oca, takođe košarkaša

Vidi opis Ko je Stefan Joksimović, novi Luka Dončić? Beograđanin od poznatog oca, a sa Slovenijom pokorio Evropu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Stefan Joksimović košarkom se bavi po ugledu na oca. Iako je rođen u Beogradu, njegov otac Nebojša Joksimović deklariše se kao Slovenac, iako ima i srpsko državljanstvo. Nebojša je tokom karijere igrao za Koper, Hemofarm, Lokomotivu Kubanj, Igokeu, Union Olimpiju i Krku. U Hemofarmu je proveo nekoliko godina, od 2005. do 2009, baš u periodu kad je na svijet došao i Stefan.

Da li je Stefan Joksimović novi Luka Dončić?

Slovenija bi u narednim godinama mogla da dobije novog nosioca igre u reprezentaciji. Joksimović se već sada ističe kao jedan od najtalentovanijih mladih bekova u regionu, zbog čega su poređenja sa Lukom Dončićem postala gotovo neizbježna. Ipak, u ovom trenutku ona više govore o njegovom potencijalu nego o tome kakvu će karijeru napraviti.

Vidi opis Ko je Stefan Joksimović, novi Luka Dončić? Beograđanin od poznatog oca, a sa Slovenijom pokorio Evropu Luka Dončić o raskidu sa verenicom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YouTube/Lakers Nation Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/YouTube/Lakers nation Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Chaz NBA/Youtube/Printscreen Br. slika: 5 5 / 5

Sličnosti postoje na više nivoa. Osim što je riječ o slovenačkom reprezentativcu koji je već kao tinejdžer dobio važnu ulogu u nacionalnom timu, Joksimović, baš kao nekada Dončić, posjeduje odličan pregled igre, umije da organizuje napad i ne bježi od odgovornosti kada se lomi rezultat. Njih dvojicu povezuje i porijeklo, odnosno srpski korijeni.

Ipak, razlika između njih u ovom trenutku je ogromna. Dončić je u Joksimovićevim godinama već bio MVP Evrolige, evropski šampion sa Real Madridom i predvodio Sloveniju do istorijskog zlata na Evropskom prvenstvu 2017. Joksimović tek pravi prve ozbiljne korake ka vrhunskom nivou i tek treba da pokaže koliko može.

Zbog toga bi poređenja sa Dončićem trebalo posmatrati isključivo kao potvrdu velikog talenta koji posjeduje, a ne kao garanciju da će krenuti istim putem. Ono što je već sada jasno jeste da Slovenija u njemu vidi igrača oko kojeg bi mogla da gradi reprezentaciju u godinama koje dolaze.

Bonus video:

Pogledajte 01:13:17 Priča za medalju: Bojan Janić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)