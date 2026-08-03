Zvezda saznala put do Lige šampiona: Ide u Dansku ili Azerbejdžan, ali ako izbace izraelski Hapoel

Crvena zvezda danas je saznala ime svog potencijalnog protivnika u plej-ofu Lige šampiona.
Crvena zvezda sada zna svoj put do Lige šampiona.
Već je izbacila Larn, na redu je Hapoel Berševa, a već sada zna da je u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona čeka pobjednik duela Orhus - Sabah.
U pitanju su danski i azerbejdžanski šampioni, pa može da se kaže da je Zvezda dobila dobar žrijeb. Štaviše, možda je ovo i najlakši koji je ikada imala u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Prvi mečevi igraju se 18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust revanši. U prvom duelu plej-ofa Zvezda će biti domaćin, ali prvo mora da izbaci Hapoel Berševu.
Svi parovi Lige šampiona!
Crvena zvezda/Hapoel Berševa - Orhus/Sabah
Mjelbi/Slovan Bratislava - Ararat/Celje
Dinamo Zagreb/Žalgiris - Viking
Seltik - LASK
Levski Sofija/Kairat - AEK
Fenerbahče/Šturm - Sparta Prag/Lion
Olimpijakos/NEC - Union/Bode Glimt
Prvi mečevi igraju se 18. i 19. avgust, pa 25. i 26. avgust revanši. 27. avgusta je žrijeb grupne faze Lige šampiona.
(MONDO)