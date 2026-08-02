Dejan Stanković je odgovarao na pitanja novinara pred meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona sa Hapoel Ber Ševom.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda želi u Ligu šampiona, da bi se tamo našla moraće za početak u trećem kolu kvalifikacija da eliminiše Hapoel Ber Ševu. Prvi meč sa izraelskim klubom igra se u Mađarskoj u utorak (19.30 časova). Uoči tog meča je Dejan Stanković održao konferenciju za medije na "Marakani".

"Moramo to njih da pitamo koliko će im nedostajati Kings Kangva. Fenomenalno je odigrao prvenstvo, MVP prošle godine, mnogo im je donio. Kako će bez njega? Moraju oni da vide. To je ekipa koja hoće želi da bude dominantna, sudarićemo se sa istim principima jer i mi želimo da nametnemo ritam i kontrolišemo igru. Sve što smo analizirali se ponavljalo iz meča u meč. Neće odustajati, nekada previše rizikuju, možda za moj ukus i previše u ovakvim nokaut fazama. Vidjećemo kakvi će biti, spremamo se za sve njihove opcije. Uigrani su, nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri. Hrabri su na svim dijelovima terena, hoće da ispoštuju svoj stil igre, hoćemo da im oduzmemo najjače oružje konstrukciju, brzu tranziciju i dobru igru iza lopte. Ima segmenata na koje ćemo morati da vodimo računa, već smo radili to protiv ekipa kao što je Vojvodina koja takođe ima brzu tranziciju. Za razliku od ostalih, ovi imaju ekstreme neke u gradnji napada, žele da igraju mnogo, gledaćemo da koju loptu 'ocijepimo' na njihovoj polovini i ako to uradimo moramo da budemo konkretni i da rješavamo situacije", počeo je Stanković.

Vidi opis "Morate to njih da pitate": Stanković zna šta je potrebno za Ligu šampiona, hoće da se priča o snazi Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Pitali su ga novinari i da li je želio više duel sa Hapoelom ili islandskim Vikingurom.

"Rekao sam da su i jedan i drugi rival ekipe koje imaju vrline i mane. Nisam priželjkivao jedne ili druge. Ko god da je došao, rekao sam da je logistički lakše ići u Mađarsku, imaćemo i naše navijače. Logistički mi je više prijala Ber Ševa. Dobre su obje ekipe, bila bi teška utakmica. Za Ligu šampiona moraš da prođeš takve rivale, neće biti lako."

"Hajde da pričamo koliko smo mi jaki"

Vidi opis "Morate to njih da pitate": Stanković zna šta je potrebno za Ligu šampiona, hoće da se priča o snazi Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Nije htio Stanković da priča samo o snazi rivala, već i o snazi svoje ekipe.

"Dosta pričamo o tome koliko je ko jak, ali bih volio da se stavimo u drugu stranu. Da vidimo koliko smo mi jaki, nezgodni, brzi, tehnički potkovani, sa velikom željom i voljom. Jeste Larn bio 'slab', ali taj odnos koji sam vidio od momaka me oduševio na oba meča. Želim tu ozbiljnost, tu iskru u očima da vidim, da žele da dođu do kraja, da želimo da se takmičimo i da ne odustajemo. Kada treba da patimo, da patimo svi zajedno. Što se puta tiče, letimo za Grac, spavaćemo u Austriji, nekih 40 kilometara od stadiona, nadam se da se neće mijenjati termin meča zbog vanrednog stanja u Mađarskoj. Poslije meča se vraćamo za Beograd i nastavljamo dalje."

Upitan je i da uporedi okršaj koji je bio sa Makabijem i predstojeći sa Hapoelom.

"Vidjećemo kada izađemo na teren, dva različita vremena, dosta se promijenilo u obje zemlje. Zvezda je mnogo napredovala od tada. Očekujem drugačiji pristup i naš i drugačiji je rival, dosta lepršav što se tiče igre. Ne bih se vraćao previše u prošlost, odatle se uzimaju samo lekcije za ljepšu budućnost, gledam naprijed."

"Odgađanje značilo, zadovoljan sam kako napredujemo"

Vidi opis "Morate to njih da pitate": Stanković zna šta je potrebno za Ligu šampiona, hoće da se priča o snazi Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Potvrdio je Stanković da su svi igrači zdravi i da će imati slatke muke sa izborom tima. Takođe, istakao je da je ekipi značilo i odgađanje meča sa Radnikom u Superligi.

"Jeste, dosta nam je značilo. Vidimo kakve su temperature, bio bi dugačak put, vještački teren. Imamo taj 'džoker' koji možemo da iskoristimo jednom u kvalifikacijama, jednom u plej-ofu, siguran sam da smo uradili pravu stvar, jer ova vrućina dosta iscrpljuje."

Naglašava da je ekipa trenutno daleko od vrhunca forme, što je i logično na početku sezone.

"Krajem jula i početkom avgusta nije to-to, ali sam zadovoljan kako izgledamo iz meča u meč. I na oko i ono što nam kažu brojevi. Kažem to na trku, sprint, prezadovoljan sam. Pogotovo što izlazimo iz jula u avgust, pakao je napolju, prezadovoljan sam."

Za kraj je poručio da očekuje i veliku podršku navijača u Mađarskoj.

"To pominjem od prvog meča, od kada smo saznali rivala i da idemo u Mađarsku, da je blizu. Bilo ih je i u Sjevernoj Irskoj, pa me ništa ne iznenađuje. Kao da ću igrati dvije utakmice kod kuće. Nadam se da ćemo uspjeti to da izvedemo, naši navijači su neprikosnoveni u tome. Doći će u što većem broju, podržaće nas i nadam se revanšu pred punim stadionom", zaključio je Stanković.