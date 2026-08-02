FIFA bi prihodovala milijarde, ali detalj bode oči: Infantino zbog ovoga želio da proda Mundijal

Predsjednik FIFA Đani Infantino postao je nepoželjan u javnosti poslije nekoliko kompromitujućih izjava po završetku Mundijala. Nekoliko nedjelja kasnije u javnosti se pojavio i iznos njegove plate, pa je internet tek sad dostigao uzavrelu atmosferu
Predsjednik FIFA Đani Infantino vrlo hrabro je iznio nekoliko ideja poslije Mundijala. Ne samo da nije naišao na pozitivne reakcije, već je nezadovoljstvo zbog njegovog ponašanja u javnosti postalo sve veće. Prijedlog da se dio udjela proda privatnim investitorima naišao je na osudu, iako su neke od računica pokazale koliko bi FIFA prihodovala, a kajmak bi pokupio sam Infantino.
FIFA bi od eventualne realizacije ovog plana mogla da dobije oko 3,65 milijardi evra. Međutim, ono što je privuklo veliku pažnju jeste činjenica da bi i sam predsjednik FIFA ostvario značajnu zaradu. Iako je Infantino naglasio da njegov cilj nije lična korist od čitave situacije, nemoguće je ne primijetiti da bi realizacijom ovog plana porasla i njegova plata.
Riječ je o "sitnici", pa bi umjesto i sada ogromna tri miliona primao čak 30 miliona evra.
Prvobitni plan predstavljen je tako da samo uz saglasnost većine članica FIFA, i nakon konsultacija sa nacionalnim savezima, Savjetom FIFA, kontinentalnim konfederacijama i drugim relevantnim institucijama, odluka može biti usvojena. Međutim, nije naišao na odobravanje, pa su se od šest čak četiri kontinentalne federacije jasno usprotivile.