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FIFA bi prihodovala milijarde, ali detalj bode oči: Infantino zbog ovoga želio da proda Mundijal

FIFA bi prihodovala milijarde, ali detalj bode oči: Infantino zbog ovoga želio da proda Mundijal

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Predsjednik FIFA Đani Infantino postao je nepoželjan u javnosti poslije nekoliko kompromitujućih izjava po završetku Mundijala. Nekoliko nedjelja kasnije u javnosti se pojavio i iznos njegove plate, pa je internet tek sad dostigao uzavrelu atmosferu

Kolika je plata Đanija Infantina Izvor: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia

Predsjednik FIFA Đani Infantino vrlo hrabro je iznio nekoliko ideja poslije Mundijala. Ne samo da nije naišao na pozitivne reakcije, već je nezadovoljstvo zbog njegovog ponašanja u javnosti postalo sve veće. Prijedlog da se dio udjela proda privatnim investitorima naišao je na osudu, iako su neke od računica pokazale koliko bi FIFA prihodovala, a kajmak bi pokupio sam Infantino.

FIFA bi od eventualne realizacije ovog plana mogla da dobije oko 3,65 milijardi evra. Međutim, ono što je privuklo veliku pažnju jeste činjenica da bi i sam predsjednik FIFA ostvario značajnu zaradu. Iako je Infantino naglasio da njegov cilj nije lična korist od čitave situacije, nemoguće je ne primijetiti da bi realizacijom ovog plana porasla i njegova plata.

Riječ je o "sitnici", pa bi umjesto i sada ogromna tri miliona primao čak 30 miliona evra.

Prvobitni plan predstavljen je tako da samo uz saglasnost većine članica FIFA, i nakon konsultacija sa nacionalnim savezima, Savjetom FIFA, kontinentalnim konfederacijama i drugim relevantnim institucijama, odluka može biti usvojena. Međutim, nije naišao na odobravanje, pa su se od šest čak četiri kontinentalne federacije jasno usprotivile.

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Tagovi

Đani Infantino FIFA

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