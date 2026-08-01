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Evo zašto je Đani Infantino odustao od prodaje Svjetskog prvenstva

Evo zašto je Đani Infantino odustao od prodaje Svjetskog prvenstva

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Đani Infantino je satjeran uza zid i morao je da odustane od ideje da proda Svjetsko prvenstvo američkim investitorima.

Djanija infantina ucijenili da ne proda mundijal Izvor: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia

Đani Infantino je očigledno sam probao da progura prodavanje Svjetskog prvenstva investitorima iz Amerike i sada je od toga odustao. Sam se javio, oglasio i rekao da poslije ogromnog pritiska neće više biti za taj projekat. Ipak, možda se to ne bi desilo da zainteresovane strane nisu imale čime da ga ucijene.

Javile su se prvo sve članice UEFA, a onda i Konkakaf da kažu da im ne pada na pamet da se bave takvim Mundijalom i da će ga bojkotovati, ali dvije stvari koje dolaze prije Svjetskog prvenstva u šest zemalja 2030. godine su presudile. 

Svjetsko prvenstvo za mjesec dana

Prva stvar kojom je ucijenjen Đani Infantino je Svjetsko prvenstvo za žene do 20 godina koje treba da počne 5. septembra u Poljskoj. Članice UEFA su rekle da će ga bojkotovati i to bi zaista bio nezapamćen skandal. Osim domaćina Poljske od članica UEFA na ovom Mundijalu nastupiće Francuska, Italija, Engleska, Portugal i Španija i teško da bi prvenstvo ličilo na nešto da su se sve te zemlje povukle. 

Izbori su tu

Prvi mandat je Đani Infantino dobio 2016. godine na tri godine, a onda je dva puta biran bez protivkandidata na mjesto prvog čovjeka FIFA 2019. i 2023. godine. Naredni put mora da se glasa u novembru i to će se desiti u Rabatu u Maroku. Kako stvari stoje, priča se da je UEFA spremila svog kandidata i da se sada drma stolica Infantinu. 

(MONDO)

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Đani Infantino FIFA

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