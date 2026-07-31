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Procurili dokumenti iz FIFA: Hitna odluka - Svjetsko prvenstvo sa 64 ekipe, pa prodaja!

Procurili dokumenti iz FIFA: Hitna odluka - Svjetsko prvenstvo sa 64 ekipe, pa prodaja!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Dokumenti otkrivaju da FIFA želi da po hitnom postupku proširi Svjetsko prvenstvo i zatim ga proda bogatim investitorima.

FIFA uvodi 64 ekipe na Mundijal pa ga onda prodaje Izvor: mondo.ba

FIFA želi da "proda" Svjetsko prvenstvo investitorima, bogatim biznismenima i mnogim drugima koji su povezani sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom što je izazvalo potres u fudbalu. Pobunili su se UEFA, KONKAKAF i AFC, stali su u zaštitu fudbala, a kako sada stvari stoje - to je samo vrh ledenog brijega.

Procurili su dokumenti koji otkrivaju da FIFA u avgustu donosi odluku o proširenju Svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije, o čemu se tek bojažljivo spekulisalo.

Infantino hoće odluku što prije

U dokumentima se vidi da FIFA ubrzava planove za uvođenje formata sa 64 tima. U njima piše da krovna organizacija planira da završi proces konsultacija do 14. avgusta. Nakon procjene "nezavisne komisije" do tog datuma, biće određen rok od samo četiri nedjelje da se odluka potvrdi.


Jasno je da je osnovni motiv novac, zbog čega FIFA planira i da "proda" Svjetsko prvenstvo, tako da je ideja da učestvuje što više reprezentacija - što automatski znači i više novca. Španija, Maroko i Portugal su inače glavni domaćini turnira 2030. godine, dok će Argentina, Paragvaj i Urugvaj biti domaćini pojedinačnih utakmica u okviru proslave stogodišnjice. Pošto je plan da se sa 48 reprezentacija to "podigne" na 64, možda budu i više od toga.

Predsjednik FIFA Đani Infantino nadgledao je mnogobrojne promjene otkako je preuzeo dužnost 2016. godine, a čini se da se razmatra još jedna velika, najveća do sada.

Hoće li FIFA prodati Svjetsko prvenstvo?

Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je FIFA izašla sa novim saopštenjem u kome objašnjava da "ne prodaje fudbal" i traži da se svaka nacija izrazi posebno, a ne da to bude stav konfederacija, jasno je šta je plan. 

FIFA ima za cilj da kreira ćerku-kompaniju vrijednu 20 milijardi dolara i proda više od 20 odsto novog preduzeća "FIFA Forward Enterprise" prikupljanjem 4,2 milijarde dolara od spoljnih investitora. Dakle, FIFA planira da izdvoji svoj komercijalni i biznis sektor (sponzorstva, TV prava, organizaciju takmičenja) u posebnu novu firmu, a u sve to upleten je i Tramp.

Tako bi privatnim investitorima (poput investicionih fondova ili privatnih kompanija) prodali akcije/udio u toj novoj komercijalnoj firmi kako bi odmah prikupila svjež kapital u iznosu od oko 4,2 milijarde dolara.

Inače, dao je rok svim Savezima da se izjasne do 19. septembra. Svi koji prihvate dobiće 40 miliona dolara, a oni koji odbiju - 10.

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Tagovi

FIFA fudbal Đani Infantino

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