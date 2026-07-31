Egzodus iz propalog projekta Tonija Parkera: Obećao milione koji nema, igrači bježe iz kluba

Egzodus iz Asvela je počeo nakon otkrića o lažnim obećanjima. Budžeta za plate koje je Toni Parker nudio - nema. Zbog toga igrači masovno odlaze iz Asvela.

Izvor: EPA/CJ GUNTHER

Asvel je "masno" slagao i prevario košarkaše koje je doveo ovog lketa, a predskednik i trener Toni Parker doveo je u zabludu čitavu Evropu da je obezbijedio jedan od najvećih budžeta u istoriji Evrolige. Umjesto obećanih 59 miliona evra, Asvel na kraju raspolaže sa tek 24, što znači da ne može da plati svoje najbolje igrače.

Preplatio je neke od njih ovog leta kako bi došli u Asvel, a ne izabrali neku drugu destinaciju, što je imalo ozbiljne posljedice na tržište u Evroligi. Skočile su plate i drugim igračima, klubovi su birali druga pojačanja umjesto onih koje je Asvel uspio da dovede prodajući "šarenu lažu", tako da je sada veliki broj onih koji su ostali u međuprostoru - i koji sada traže način da promijene sredinu.

Počeo egzodus iz Asvela

Prvi koji je otišao iz Asvela je Silven Fransisko, najskuplji i najbolji igrač novoformiranog tima. Panatinaikos je za njegov ugovor platio Asvelu milion evra, a potom je francuskom plejmejkeru dao nešto manje novca nego što je to u prvi mah obećao klub iz Vilerbana. U pitanju je godišnja plata od 3.500.000 evra, a ugovor je potpisan na tri sezone.

Odmah za njim iz Asvela bi trebalo da ode i Nik Vajler-Beb. Stigao je iz Bajerna kao ogromno pojačanje, a sada je na korak od dogovora sa Dubaijem, koji nastavlja da "skuplja" igrače i proširuje igrački kadar.

Nik Vajler-Beb je inače prije mjesec dana potpisao na dvije godine sa Asvelom, međutim zbog visine ugovora - francuski klub je u potrazi za klubom koji će ga "preuzeti". Tu je uskočio Dubai kome se zakomplikovao dogovor sa Tomasom Vokapom, tako da treba očekivati svakog trenutka da se dogovore sa njemačkim reprezentativcem umjesto sa grčkim.

Ko još odlazi iz Asvela?

Izvor: ALESSIA DONISELLI / IMAGO SPORTFOTODIENST / PROFIMEDIA

Spekuliše se da bi i ugovor Armonija Bruksa trebalo da bude poništen, pošto se radi o izdacima koje Asvel ne može da plati. Igrač koga je Asvel "ukrao" Partizanu sada bi mogao u Real Madrid, bez odigrane utakmice za francuski klub, nakon što je briljirao u Olimpiji iz Milana i odlučio da se "naplati".

Osim njega treba vidjeti šta će biti sa Ivom Ponsom i Butom Gočom, dok treba očekivati da i neki od saradnika odu iz kluba. Između ostalog, bivši selektor Francuske Vensan Kole, koji je trebalo da bude prvi pomoćnik Toniju Parkeru, više nije ubijeđen u ovaj projekat. Došao je da bi s Asvelom igrao fajnal-for Evrolige, i njemu su obećali "kule i gradove", a onda se poslije mjesec dana ipak saznalo da će budžet biti tek malo veći nego prošle godine.

Zbog toga su stopirani i dolasci Danijela Tajsa, Džoela Bolomboja, Petija Milsa i Nejta Sestine, koji su bili viđeni kao novi igrači Asvela, međutim nisu ozvaničeni i tu se saznalo za finansijske probleme.

Ko je ostao u Asvelu?

Izvor: MN PRESS

Ono što je potpuno bizarno u cijeloj situaciji sa Asvelom je što nije poznato ko će igrati za ovaj klub dogodine. Dok se čeka rasplet oko Bruksa, Goča i Ponsa, Asvela zapravo pod ugovorom ima još Embajea Ndiajea i Bodijana Masu. Tu su inače još i Edvin Džekson i Dejvid Lajti čiji ugovori ističu.

Svi ostali igrači koji su igrali prošle sezone za Asvel su otpušteni zbog toga što je Toni Parker ocijenio da će napraviti bolji tim, uz mnogo više ulaganja. Sada bi mogao da ih moli da se vrate...

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