Partizan doveo novog beka: Pričalo se da je sve propalo, Amerikanac konačno stigao u Beograd

Kajl Olmen je sada zvanično košarkaš Partizana.

Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Nakon dugo čekanja, Partizan je konačno ozvaničio prvo pojačanje koje se pominjalo između dvije sezone. Član idealne petorke Evrokupa za prošlu sezonu i reprezentativac Crne Gore Kajl Olmen je potpisao ugovor sa crno-bijelima.

Amerikanac koji igra na pozicijama beka i plejmejkera rođen je 1997. godine, visok 191 centimetar i staviće se na raspolaganje treneru Đoanu Penjaroji. Iako je ranije bilo čak naznaka da Olmen neće nastupiti za Partizan i da na kraju neće doći do dogovora između kluba i igrača, sada je saradnja ozvaničena.

Kajl Olmen je novo pojačanje Parnog valjka! Član idealne petorke Evrokupa za proteklu sezonu i reprezentativac Crne Gore, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima.⚫️⚪️



Igrač rođen drugog septembra 1997. godine u Bruklinu, priključuje se Partizanu Mozzart Bet nakon sezone u…pic.twitter.com/lBO228OSTa — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)July 31, 2026

Kajl Olmen je završio malo poznati koledž u Kaliforniji, ostao bez mjesta na draftu pa je gradio karijeru u Evropi. Prvo je igrao za Lavrio u Grčkoj, pa VEF Rigu u Letoniji i Pariz gdje se zadržao dvije sezone. Potom je kratko bio u Darušafaki, pa u Bešiktašu kod Dušana Alimpijevića. Prošle sezone je sjajno igrao za Turk Telekom u Evrokupu.

Šta sa njim u Partizanu?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na poziciji pleja Partizan za sada ima Karlika Džounsa i Alesandra Pajolu, na beku su tu osim Luke Vildoze Arijan Lakić, Vanja Marinković kao i Mario Nakić i Mitar Bošnjakvoić koji mogu da igraju i kao krila. Vidjećemo da li će ga koristiti Penjaroja kao beka, pleja ili na obje pozicije.

Kajl Olmen