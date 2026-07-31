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Partizan doveo novog beka: Pričalo se da je sve propalo, Amerikanac konačno stigao u Beograd

Partizan doveo novog beka: Pričalo se da je sve propalo, Amerikanac konačno stigao u Beograd

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kajl Olmen je sada zvanično košarkaš Partizana.

Kajl Olmen stigao u Partizan Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Nakon dugo čekanja, Partizan je konačno ozvaničio prvo pojačanje koje se pominjalo između dvije sezone. Član idealne petorke Evrokupa za prošlu sezonu i reprezentativac Crne Gore Kajl Olmen je potpisao ugovor sa crno-bijelima. 

Amerikanac koji igra na pozicijama beka i plejmejkera rođen je 1997. godine, visok 191 centimetar i staviće se na raspolaganje treneru Đoanu Penjaroji. Iako je ranije bilo čak naznaka da Olmen neće nastupiti za Partizan i da na kraju neće doći do dogovora između kluba i igrača, sada je saradnja ozvaničena. 

Kajl Olmen je završio malo poznati koledž u Kaliforniji, ostao bez mjesta na draftu pa je gradio karijeru u Evropi. Prvo je igrao za Lavrio u Grčkoj, pa VEF Rigu u Letoniji i Pariz gdje se zadržao dvije sezone. Potom je kratko bio u Darušafaki, pa u Bešiktašu kod Dušana Alimpijevića. Prošle sezone je sjajno igrao za Turk Telekom u Evrokupu.

Šta sa njim u Partizanu?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na poziciji pleja Partizan za sada ima Karlika Džounsa i Alesandra Pajolu, na beku su tu osim Luke Vildoze Arijan Lakić, Vanja Marinković kao i Mario Nakić i Mitar Bošnjakvoić koji mogu da igraju i kao krila. Vidjećemo da li će ga koristiti Penjaroja kao beka, pleja ili na obje pozicije.

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Tagovi

Kajl Olmen KK Partizan

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