Partizan je ozvaničio još jedno pojačanje. Kajl Olmen stigao je u Humsku.

Izvor: EPA, JUSSI ESKOLA/COMPIC

Partizan je dodao još jedno ime u rotaciji. Kajl Olmen (28, 191 cm) stigao je u Humsku, iako su postojale indicije da Amerikanac rođen u Bruklinu neće postati dio crno-bijelih, ali je priča na kraju dobila drugačiji epilog. Ljubiteljima košarke Olmen nije poznat samo zbog mečeva u Evrokupu, već i zbog toga što brani boje Crne Gore.

"Kajl Olmen je novo pojačanje 'parnog valjka'! Član idealne petorke Evrokupa za proteklu sezonu i reprezentativac Crne Gore, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-bijelima", objavio je Partizan.

Vidi opis Igra za Crnu Goru, blistao u Evrokupu, sad je Partizanov: Upoznajte Kajla Olmena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: carol moir / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ako možda ime Kajla Olmena nije poznato, onda izgled svakako jeste. Karakteristični dredovi i duga kosa postali su zaštitni znak bivšeg igrača Bešiktaša. Ipak, ono što Olmen donosi Partizanu neće biti samo modni trend, već i sjajna bekovska pozicija. Kad je u pitanju šut izvan linije 6,75, Olmen je u Evrokupu pogađao čak 53 odsto šuteva, dok je iz igre imao učinak uspješnosti od 44 posto.

Olmen je u minuloj sezoni bio dio idealne petorke Evrokupa, pa je tako u dresu Turk Telekoma ubacivao 13 poena, a imao je i 2,1 skok i 3,1 asistenciju na 13 mečeva. Prosječno je igrao skoro 21 minut, dok je u domaćem šampionatu imao nešto slabiji rezultat u poenterskom učinku za isto vrijeme - 11,7 poena, 2,3 skoka i 3,2 asistencije.

Ko je Kajl Olmen?

Olmen je rođen i odrastao u Bruklinu. Pohađao je Sent Džons školu tri godine, a onda je riješio da obrazovanje preusmjeri u školu za građevinske zanate, inženjerstvo i arhitekturu. Na koledžu je kasnije pokazivao sjajne partije, bio je lider tima, a bio je i proglašen za MVP turnira "Big West 2018". Bilo je jasno da će karijeru nastaviti da gradi u Sjedinjenim Američkim Državama, u NBA ligi, ali skovali su se drugačiji planovi.

Olmen se našao u timu Toronta nakon što 2019. nije izabran na NBA draftu. Zaigrao je u Ljetnoj ligi, ali je karijeru potom odlučio da gradi u Evropi. Mirnu luku pronašao je u Grčkoj, pošto je obukao dres Lavrija, u kojem je igrao u sezoni 2019/20 i prosječno bilježio 11,1 poen, 2,3 skoka i 2,2 asistencije.

Može se reći da Olmen ima pozamašno evropsko iskustvo, pošto je za samo nekoliko godina karijere uspio da promijeni više država i klubova. Narednu sezonu proveo je u Litvaniji, u Rigi, a već sljedeće godine bio je košarkaš Pariza. Uslijedile su godine u Turskoj, najprije je postao igrač Darušafake, ali je poslije nekoliko mjeseci riješio da obuče dres Bešiktaša i bude u timu Dušana Alimpijevića.

Kako se Olmen snašao u timu Dušana Alimpijevića?

Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Iz godine u godinu Olmen je evidentno napredovao. Tako je u prvoj Evrokup sezoni ubacivao skoro 10 poena po meču, imao je i jedan skok i 2,4 podeljene lopte. Ono čime se nikako nije mogao pohvaliti na osam odigranih mečeva bio je šut za tri poena, pošto je pogađao svega 17 posto, dok je iz igre imao 32 posto uspjeha.

Međutim, već naredne sezone viđen je ozbiljan iskorak u karijeri Amerikanca. Pogađao je 35 posto šuteva izvan linije 6,75, odigrao je i znatno više mečeva (18), dok je na terenu provodio 22,7 minuta. Imao je i po 2,8 skokova i asistencija. A onda je naredne sezone zablistao u dresu Turk Telekoma, a činjenica da je postao dio idealne petorke samo govori o napretku Olmena. Uz to, bio je proglašen i za najboljeg igrača četvrtfinala, pošto je imao 25 poena, četiri skoka i osam asistencija.

Kako je Olmen igrao u dresu Crne Gore?

Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Kad je u pitanju reprezentativna karijera, Olmen brani boje Crne Gore i igrao je na Evropskom prvenstvu prošlog ljeta. Međutim, tim vođen Nikolom Vučevićem nije uspio da prođe grupnu fazu, pa su Olmenovih 10,2 poena, 4,2 skoka, pet asistencija i jedna ukradena lopta po meču ostali poprilično u sjenci neuspjeha Crnogoraca.