Samo su jednom snimili Maradonu sa tuđim dresom: "Ovo je moj način da kažem da je najveći ikada"

Franko Barezi je mnogo toga uspio u karijeri, ali to što je Dijego Maradona rekao da je najbolji defanzivac ikada dovoljno govori.

Izvor: X/90sfootball/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Preminuo je jedan od najvećih štopera u istoriji fudbala Franko Barezi, a koliko je on bio veliki defanzivac govori i to što je Dijego Armando Maradona istakao više puta da ga smatra za najvećeg rivala na terenu kada su defanzivci u pitanju. Kada su se njegov Napoli i Milan sastali 1989. godine kamere su snimile Maradonu kako ide u svlačionicu u dresu Milana sa brojem šest.

Nakon utakmice se razmijenio upravo sa Frankom Barezijem, a ostao je sačuvan snimak Maradone koji odlazi sa "šesticom" Milana na presvlačenje. Tada je on prvi put rekao koliko cijeni Barezija.

"Ovaj dres pripada velikom igraču. Mislim da je Franko Barezi najbolji defanzivac. Ovaj dres je uspomena koju ću sačuvati cijelog svog života", rekao je tada Dijego Armando Maradona. Pogledajte taj momenat:

Diego Maradona after playing Milan in 1989 ️



“This shirt belongs to a great player, I think Franco Baresi is the best as a defender. This is a memory that I will keep for the rest of my life.”pic.twitter.com/MaCFbLdj9q — 90s Football (@90sfootball)July 31, 2026

Maradona je kasnije pričao da je kada je došao u Italiju potcjenjivao Barezija i da je pred prvi meč pred svima rekao: "Kakav Barezi? Održaću mu lekciju?" Ipak vrlo brzo je shvatio sa kim ima posla i od tada je pričao o Bareziju samo u superlativima.

"Ovo je bio Franko Barezi, čojvek koga su se napadači plašili. To sam shvatio kada sam se susreo sa tim nevjerovatnim defanzivcem. Klaudio Đentile bi me zaustavio tako što me je šutirao, a Barezi bi mi ukrao loptu bez da me je pipnuo. Kada sam razmijenio dres sa njim to je bio moj način da odam počast najvećem defanzivcu protiv koga sam ikad igrao", rekao je Maradona.

Poštovanje je bilo obostrano

Vidi opis Samo su jednom snimili Maradonu sa tuđim dresom: "Ovo je moj način da kažem da je najveći ikada" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Nakon čak 20 godina fudbala na najvišem nivou, šest Skudeta i tri Lige šampiona sa Milanom i Svjetsko prvenstvo sa Italijom nije imao dilemu Barezi sa kim mu je bilo najteže da igra.

"Igrao sam sa mnogo nevjerovatnih igrača i zaista ne mogu da izaberem samo jednog. Ali kada bi morao da biram najtežeg protivnika sigurno bih rekao Dijego Maradona", rekao je Franko Barezi jednom prilikom.

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