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"Tada nas je Bog spasio Zvezde i Deje": Franko Barezi do posljednjeg dana pamtio haos u Beogradu

"Tada nas je Bog spasio Zvezde i Deje": Franko Barezi do posljednjeg dana pamtio haos u Beogradu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Franko Barezi je mnogo toga doživio u karijeri, ali Beograd mu je promijenio život. Magla je tog novembra 1988. godine stvorila veliki, veliki Milan.

Franko Barezi o utakmici Milana i Crvene zvezde Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia/MN Press

Tužne vijesti došle su iz Italije gdje je u 66. godini preminuo legendarni štoper i kapiten Milana Franko Barezi. Jedan od najlegendarnijih fudbalera u istoriji MIlana i reprezentacije Italije cijelu karijeru proveo je u Milanu, a zauvijek se sjećao čuvene magle koja je u Beogradu od "rosonera" napravila veliki klub. 

Franko Barezi je te 1988. godine bio kapiten Milana i činio je strašnu odbranu sa Tasotijem, Maldinijem i Kostakurtom. Tog 9. novembra 1988. godine Crvena zvezde je na "Marakani" dočekala Milan u nokaut fazi Lige šampiona. Poslije gola Dragana Stojkovića Piksija za 1:1, u Milanu svi su očekivali veliki meč, a dobili su - mitski. Prvo poluvrijeme je bilo prilčno uobičajeno, a onda je na početku drugog poluvremena krenula da se spušta magla.

Čak ni komentator Milojko Pantić poslije 15 minuta nije vidio teren i sudija Pauli je nakon gola Crvene zvezde u 50. mintuu koji niko nije vidio, deset minuta kasnije prekinuo meč i morao je da se igra komplet novi. U tom potpuno novom susretu Milan je prošao dalje i kasnije te sezone osvojio svoju prvu Ligu šampiona. 

Nikada tu maglu nije zaboravio

Dok je bio živ, Franko Barezi pamtio je jako dobro taj meč. Kada je 2012. godine došao u Srbiju da promoviše kamp Milana na Adi Ciganliji rekao je ono što svi znaju. Iz te magle je Milan izašao kao veliki klub. 

"Uvijek se sjetim utakmice protiv Crvene zvezde iz 1988. godine kada dođem u Srbiju. Magla nas je tada spasila, Zvezda je bila bolja, mi se nismo razumjeli na terenu. Drugi put smo bili bolji, imali smo sreću, pobijedili i prošli. Ta utakmica je sudbonosna za Milan jer se te godine rodio novi klub, koji je narednih godina bilježio fantastične rezultate. Trener Arigo Saki je tada napravio senzaciju. Tada smo upoznali i Dejana Savićevića", rekao je on. 

Iako je tada na Adi sijalo sunce, njemu je ta magla bila pred očima.  "Kad god pomislim na Beograd, sjetim se magle i čuvene utakmice sa Crvenom zvezdom 1988. godine kada nas je Bog spasao eliminacije. Zvezda predvođena Dejanom Savićevićem nas je 'razbila', a onda se spustila magla. Sutradan smo prošli na penale i tada je počela era velikog Milana na čelu sa Arigom Sakijem. Iako je danas sunčan dan, meni je i dalje pred očima ona magla", rekao je Barezi tom prilikom. 

Rodio se novi klub, vodio ga je Barezi

Milan je te godine prvo prošao Vitošu iz Sofije, pa Crvenu zvezdu u drugoj rundi. Zatim sa 1:0 ukupno Verder, pa je razbio Real Madrid sa 5:0 na svom terenu u polufinalu da bi u finalu dobio drugu Zvezdu, ovoga puta rumunsku. Protiv Steaue u finalu je bilo 4:0. Na kraju je Franko Barezi odigrao više od 700 mečeva za Milan, osvojio je šest titula u Seriji A, a ovo mu je bila prva od tri titule u Ligi šampiona. 

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Tagovi

Franko Barezi Milan FK Crvena zvezda Liga šampiona

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