Franko Barezi preminuo je u 66. godini...

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski i svjetski fudbal ostali su bez jedne od najvećih ikona. U 66. godini života jutros je preminuo Franko Barezi, po mnogima jedan od najboljih defanzivaca u istoriji ove igre.

Vijest o smrti legende objavio je poznati sportski novinar Fabricio Romano:

"Tužne vijesti stižu iz Italije - Franko Barezi je preminuo jutros u 66. godini. Apsolutna legenda igre sa Milaniom i Italijom, obilježio je čitavu eru za različite generacije. Misli i molitve su uz njegovu porodicu i prijatelje. Počivaj u miru, Franko", objavio je Romano.

Vidi opis Odlazak legende: Preminuo Franko Barezi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Barezi je čitavu svoju profesionalnu karijeru posvetio Milanu, gdje je kao dugogodišnji kapiten postao simbol kluba i predvodnik jedne od najdominantnijih ekipa u istoriji fudbala. Bio je jedno vrijeme trener mlađih kategorija u klubu nakon kraja igračkih dana.

Sa reprezentacijom Italije i "rosonerima" obilježio je zlatno doba italijanskog fudbala i ostao uzor generacijama defanzivaca širom svijeta.

I dresu "azura" ostavio je ogroman trag, pošto je odigrao 81 meč i dao je jedan gol, a osvojio je zlato na Svjetskom prvenstvu 1982. godine, srebro 1994. i bronzu 1990. godine.