Franko Barezi preminuo je u 66. godini...
Italijanski i svjetski fudbal ostali su bez jedne od najvećih ikona. U 66. godini života jutros je preminuo Franko Barezi, po mnogima jedan od najboljih defanzivaca u istoriji ove igre.
Vijest o smrti legende objavio je poznati sportski novinar Fabricio Romano:
"Tužne vijesti stižu iz Italije - Franko Barezi je preminuo jutros u 66. godini. Apsolutna legenda igre sa Milaniom i Italijom, obilježio je čitavu eru za različite generacije. Misli i molitve su uz njegovu porodicu i prijatelje. Počivaj u miru, Franko", objavio je Romano.
Odlazak legende: Preminuo Franko Barezi
Barezi je čitavu svoju profesionalnu karijeru posvetio Milanu, gdje je kao dugogodišnji kapiten postao simbol kluba i predvodnik jedne od najdominantnijih ekipa u istoriji fudbala. Bio je jedno vrijeme trener mlađih kategorija u klubu nakon kraja igračkih dana.
Sa reprezentacijom Italije i "rosonerima" obilježio je zlatno doba italijanskog fudbala i ostao uzor generacijama defanzivaca širom svijeta.
I dresu "azura" ostavio je ogroman trag, pošto je odigrao 81 meč i dao je jedan gol, a osvojio je zlato na Svjetskom prvenstvu 1982. godine, srebro 1994. i bronzu 1990. godine.