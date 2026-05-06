Crvena zvezda nije imala mnogo većih u svojoj istoriji

Izvor: RTS TREZOR/Screenshot

U večeri 29. maja 1991. godine u Bariju, Zvezdina proslava titule prvaka Evrope zastala je kada je Vladimir Cvetković zatražio da se muzika utiša. Veliki generalni sekretar novog vladara kontinenta tražio je da se trubači popnu na sto, na koji se ubrzo popeo i on - i to baš uz pjesmu "Đurđevdan". Ispostavilo se da je baš na Đurđevdan ove 2026. godine i preminuo, u 85. godini.

Sa svojih košarkaških 196 centimetara izgledao je kao gorostas u dvorani hotela "Melograno" u Italiji te šampionske noći crveno-bijelih, dok je oko njega ječao Bregovićev hit, nezvanična himna Crvene zvezde i njenih navijača. Sa peharom Kupa šampiona u ruci bio je još viši, kao simbol tadašnje moći crveno-bijelih.

Bio je decenijama generalni sekrektar Zvezde, sa direktorom Draganom Džajićem tvorac tima koji je 1991. godine pokorio Evropu i svijet i podigao letvicu toliko visoko da je nijedan istočnoevropski tim više nikad ne dostigne. Na "Marakanu" je došao kao ekonomista i sposoban menadžer, a ujedno i kao legenda KK Crvena zvezda i jugoslovenske košarke, strijelac koša za prvu, srebrnu olimpijsku medalju naše košarke 1968. godine na OI u Meksiku.

Bio je vicešampion svijeta sa reprezentacijom 1963. i 1967, bio je i vicešampion Evrope 1969, prvak Jugoslavije sa Zvezdom i bio bi i član prvog zlatnog tima Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu 1970. da nije sportski prihvatio molbu selektora Ranka Žeravice da se povuče zbog sukoba sa Ivom Daneuom. Turnir je bio u Ljubljani i bilo je procijenjeno da bi slovenačka publika bojkotovala tim ako Daneu ne bude igrao. Izgladili su taj nesporazum, srdačno su se pozdravljali u Beogradu poslije toga kada god su se vidjeli i Daneu je o njemu govorio kao o prijatelju.

"Sudbina i Bog mi podarili Zvezdu"

Vidi opis Ko je bio Vladimir Cvetković? Uz Đurđevdan Zvezdu učinio prvakom Evrope - na Đurđevdan i preminuo

Poslije sportske karijere Cvetković je bio direktor Tašmajdana, a onda se vratio Zvezdi kroz fudbal i ostavio istorijski dubok trag. Do kraja je aktivno pratio crveno-bijele i podržavao ih, govoreći jako emotivno i o klubu i o svom boravku u Ljutice Bogdana.

"Sudbina i Bog su mu podarili da čitav život budem član Crvene zvezde i da pripadam Crvenoj zvezdi. Da li može da se više poželi nekome, nego da bude vječni dio Crvene zvezde", govorio je Vladimir Cvetković.