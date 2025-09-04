Zvezdan Terzić posjetio ikonu Zvezde u bolnici: Sa Džajićem napravio prvaka svijeta, klub ga ne zaboravlja

Legendarni Vladimir Cvetković nalazi se na liječenju i generalni direktor kluba Zvezdan Terzić pružio mu je podršku posjetom

Generalni direktor Crvene zvezde iz njenog najslavnijeg perioda Vladimir Cvetković (84) nalazi se na liječenju na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje". Sadašnji generalni direktor crveno-bijelih Zvezdan Terzić posjetio ga je i u svoje ime i u ime kluba pružio mu je punu podršku.

O Cvetkovićevom zdravlju brine tim profesora Milovana Bojića, predsjednika Skupštine FK Crvena zvezda i klub je saopštio da će tvorac šampionskog tima iz Barija i Tokija dobiti instrukcije za dalje liječenje poslije neophodnih pregleda.

"Crvena zvezda je više od kluba - to je porodica. Zvezdaši uvijek brinu o svojim zvezdašima", saopštila je Zvezda.

Vladimir Cvetković - ikona Crvene zvezde

Cvetković je rođen u Loznici 1941. godine, a od kraja pedesetih do sedamdesetih napravio veliku košarkašku karijeru, noseći sve vrijeme samo dres Zvezde. Nastupajući za reprezentaciju Jugoslavije, donio joj je 1968. godine prvu olimpijsku medalju kultnim slobodnim bacanjem protiv Sovjeta u Meksiku.

Poslije sportske karijere, kao diplomirani ekonomista radio je u "Ineksu" i kao direktor "Tašmajdana", a zatim je došao u FK Crvena zvezda i u tandemu sa Draganom Džajićem stvorio tim koji je postak prvak Evrope i svijeta 1991. godine.

"Zvezdo, hvala što postojiš"

Sa Zvezdom je osvajao titule kao košarkaš, kao funkcioner fudbalskog kluba i njegovo ime uvijek izaziva veliko poštovanje među navijačima.

"Čast mi je što mogu da zahvalim Zvezdi što nam je omogućila da doživimo najviše moguće trenutke života. Znam da svi izbori i sve nagrade mogu da budu veće ili manje. Pored nagrađenih ovdje, postoje još dvije grupacije sportista zaljubljenika u Zvezdu, koji nagrade nisu dobili. Jedna grupa, nažalost više nije sa nama, ali druga - mnogo jača grupa, su mladi, koji imaju vremena da za neke od narednih jubileja prime ovu nagradu. Šta reći drugo osim 'Zvezdo, hvala ti što postojiš!'", rekao je Cvetković u emotivnom govoru na jednoj svečanosti Zvezde na "Marakani".