Stravičan doskok Embahera sa 140 metara visine: Letio preko 100 na sat i sletio pravo na grudi

Iako je Domen Prevc pobijedio u Engelbergu svi su pričali o lošem doskoku Štefana Embahera i padu pri velikoj brzini.

Izvor: EPA/URS FLUEELER

Iako je čuveni Slovenac Domen Prevc pobijedio u Engelbergu svi su pričali o lošem doskoku Austrijanca Štefana Embahera (19) i o njegovom padu pri velikoj brzini.

Baš nas je prepao Štefan Embaher prvog dana takmičenja u Engelbergu. Nije se dobro dočekao pri skoku sa 140 metara visoke ski skakaonice i pao je pravo na grudi.

Izleteo je sa visine od 140 metara, pogledajte kako je pao:

Na kraju djeluje da je upravo tim potezom - dočekom na grudi - uspio da se spasi teže povrede. Naravno ostao je bez bodova jer je uprkos skoku od 134 metra završio kao 46.

Kako se skakalo u Engelbergu?

Aktuelni lider u generalnom poretku Svjetskog kupa Domen Prevc nastavio je da leti daleko bolje od ostalih. U prvoj seriji je skočio 138,5 metara i bio je treći, a onda je u drugoj doskočio do 142 metra i uzeo zlato!

Drugi je bio Feliks Hofman sa prvim podijumom u karijeri, a treći Ren Nikaido.

Rjoju Kobajaši se nije izborio sa vjetrom i sa prvog je pao na šesto mjesto, dok je Anže Lanišek kao treći u generalnom plasmanu bio tek deveti.

Valentan Fober je skočio sjajno u drugoj seriji i popravio je svoj plasman za 14 pozicija i bio je 13. dok je Niko Kitosaho poslije 11. mjesta u prvoj seriji na kraju bio posljednji.

