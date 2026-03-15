Trijumf Borca na Grbavici "psihički ubio" igrače Zrinjskog: "Upozorio sam ih da gledamo sebe!"

Strateg Zrinjskog Igor Štimac odjavio je duel sa Posušjem, u kojem je njegov tim pretrpio poraz (1:0).

Izvor: Screenshot

Fudbaleri Zrinjskog napravili su ove nedjelje ogroman korak unazad u borbi za titulu u Premijer ligi BiH.

Mostarci su doživjeli poraz na gostovanju u Posušju (1:0) i ostali na devet bodova minusa za Borcem, koji je tokom jučerašnjeg dana slavio na Grbavici (0:1).

"Izuzetno teška utakmica. Nije mi vrijeme za kritikovati ikoga, preuzimam apsolutno svu krivicu za ovo što se danas dogodilo, a sve ono što je tehnički bilo loše moram da raspravim sa igračima. Moramo da vidimo šta je bio problem i da se okrenemo onome što slijedi jer nemamo vremena da upiremo prstom jedan u drugom. Treba da se skupimo i grabimo ono što je ispred nas", rekao je trener Zrinjskog Igor Štimac poslije meča.

Naveo je stateg mostarskog premijerligaša da su njegovi igrači psihički pali nakon pomenutog meča u Sarajevu, u kojem je Borac došao do pobjede spektakularnim pogotkom Sebastijana Erere iz slobodnog udarca u prvom minutu nadoknade.

"Kao da su spustili glave nakon toga. Upozorio sam ih da ne gledaju druge, da gledaju samo sebe i da je važno da mi prezenttujemo fudbal kakv smo igrali u Evropi i kakav igramo većim dijelom prvenstva. To se danas nije dogodilo, nismo imali strpljenja, previše smo griješili u jednostavnim stvarima i kaznio nas je protivnik koji je strpljivo čekako svoju šansu. Bili su dosta gusti u linijama, morali smo da kružimo i tražimo rješenja po bokovima, ali tu nismo bili tehnički dobri."

Zrinjski će u narednom kolu dočekati Rudar Prijedor, ali će prethodno tokom sedmice pred domaćom publikom odmjeriti snage sa Sarajevom u borbi za trofej Superkupa BiH.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)