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Zrinjski doveo Banjalučanina: U dresu Rudar Prijedora izabran u idealni tim Premijer lige BiH

Zrinjski doveo Banjalučanina: U dresu Rudar Prijedora izabran u idealni tim Premijer lige BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Viktor Grbić je novi igrač Zrinjskog iz Mostara.

Viktor Grbić prešao iz FK Rudar Prijedor u HŠK Zrinjski Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski klub je saopštio u subotu da je doveo doskorašnjeg fudbalera prijedorskog Rudara Viktora Grbića, koji je prethodne sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine uvršten u idealni sastav prvenstva.

"Fudbaler koji iza sebe ima vrlo dobru sezonu u dresu FK Rudar Prijedor, što potvrđuje i činjenica da su ga igrači i treneri izabrali u najbolju ekipu sezone 2025./2026, u redove 'plemića' stiže kao slobodan igrač nakon isteka ugovora, a saradnja je dogovorena do ljeta 2028. godine", saopšteno je iz mostarskog kluba.

Inače, Grbić je rođen 2004. godine u Banjaluci, u mlađim uzrastima nastupao je za banjalučke klubove Budućnost, Željezničar Sport Team i Borac. Potom je kao 16-godišnjak otišao u Njemačku, gdje je nastavio fudbalsko školovanje igrajući za FSV Frankfurt i SV Vehen Vizbaden. Seniorsku karijeru započeo je u RV Valdorfuf, nakon čega je prešao u SV Darmštat 98, gdje je bio standardan član drugog tima njemačkog kluba.

"Prije godinu dana vratio se u Bosnu i Hercegovinu i na startu prošle sezone potpisao za Rudar, a nakon debija u šestom kolu nametnuo se kao standardan prvotimac te je do kraja prvenstva bio nezaobilazan član ekipe iz Prijedora na krilnim i bekovskim pozicijama. Viktoru želimo srdačnu dobrodošlicu u Mostar te mnogo uspjeha, zdravlja i pobjeda u dresu s lentom", naveli su iz Zrinjskog.

 (MONDO)

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Tagovi

HŠK Zrinjski FK Rudar Prijedor Premijer liga

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