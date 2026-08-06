Alen Smailagić ima novi klub: "Više mu nudio Partizan"

Alen Smailagić napušta Evroligu i potpisuje za Galatasaraj u kome će igrati naredne dve godine.

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Povremeni reprezentativac Srbije Alen Smailagić novi je košarkaš Galatasaraja. Spominjao se ovog ljeta Smailagić kao jedno od pojačanja Partizana, navodno su crno-bijeli pregovarali s njim na početku ljeta, a prema informacijama turskog novinara Džana Bedela čak mu i nudili više novca nego Galatasaraj.

Na kraju Smailagić odlazi u Galatasaraj na dvije godine i zarađivaće između 800 i 900 hiljada evra, dok nije poznato koliko je to "više" nudio Partizan. Navodno, Smailagiću novac nije bio presudan, nego uloga, a u Galatasaraju su mu obećani minuti.

Takođe, Virtus je raskinuo ugovor sa Smailagićem i pustio ga u Galatasaraj, tako da turski klub neće platiti obeštećenje za snažnog (krilnog) centra. Ipak, da bi to sve dobio, Smailagić je pristao da poslije pet godina ode iz Evrolige u kojoj je nosio dresove Partizana, Žalgirisa i Virtusa.

Inače, Alen Smailagić se u Bolonji zadržao samo jednu sezonu. Odigrao je 25 utakmica u Seriji A i bilježio prosječno 6,8 poena i 2,6 skokova uz 46 odsto uspješnosti prilikom šuta za tri poena.

U Evroligi je nastupio na 31 meču i prosječno imao 7,4 poena i 2,5 skokova uz 35 odsto uspješnosti u šutu za tri poena.

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Pogledajte 01:24 Ognjen Dobrić i Alen Smailagić izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)