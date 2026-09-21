Dragan Stojković Piksi i Dejan Stanković su kandidati za trenera Ludogoreca, nakon što je klub ostao bez šefa stručnog štaba.

Izvor: MN PRESS

Dragan Stojković Piksi gotovo godinu dana je bez posla, od kada je napustio fudbalsku reprezentaciju Srbije poslije poraza od Albanije, ali to ne bi trebalo da potraje još zadugo. Dugo se Piksi povezivao sa odlaskom u Aziju, gdje je i dalje omiljena ličnost zbog igračke i trenerske karijere u Japanu, međutim sada se pojavila informacija da bi mogao opet na Balkan.

Preciznije, prema informacijama bugarskog "Tema Sporta", Piksi je novi kandidat za klupu Ludogoreca, koji ne bilježi rezultate koje su očekivali u Razgradu i na sve to ih je napustio dosadašnji trener Tomas Rajs.

Vidi opis Piksi i Stanković rivali za isto trenersko mjesto! Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Nijemac je ovog ljeta stigao u Bugarsku i računali su u Ludogorecu da su na duže staze riješili pitanje trenera, međutim već poslije par mjeseci došlo je do rastanka. Trabzonspor je platio milion evra za obeštećenje i "oteo" je trenera Ludogorecu, tako da u ovom trenutku Ludogorec nema šefa stručnog štaba i mora da ga pronađe tokom reprezentativne pauze.

Kandidat i Dejan Stanković

Izvor: MN PRESS

Interesantno je da je kandidat za trenera Ludogoreca još jedan bivši reprezentativac Srbije - Dejan Stanković. On je ostao bez posla prije nekoliko nedjelja, kada je doživio debakl u kvalifikacijama za Ligu šampiona sa Crvenom zvezdom, poslije čega je podnio ostavku.

Za sada nije poznato da li ga zanima odlazak u Bugarsku - ili čeka poziv sa Zapada. Znamo da je do sada, osim u Zvezdi, radio i u Sampdoriji, Ferencvarošu i Spartaku iz Moskve.

Osim njih, kao kandidat se spominje i hrvatski trener Igor Jovićević koji je već radio u Ludogorecu i osvojio titulu sa njim.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!