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Barbarez o "slučaju Hasagić": Svaki dan je neko otpušen, to je život...

Barbarez o "slučaju Hasagić": Svaki dan je neko otpušen, to je život...

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Selektor BiH govorio je i o kontroverznom odlasku dosadašnjeg trenera golmana Kenana Hasagića iz njegovog stručnog štaba.

Sergej Barbarez o Kenanu Hasagiću Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Na današnjoj konferenciji za novinare, upriličenoj povodom predstojećih mečeva u Ligi nacija, selektor BiH Sergej Barbarez dotakao se i "slučaja Kenan Hasagić".

Doskorašnji trener golmana državnog A tima nije više na toj poziciji. Naslijedio ga je Branko Katić, a nedugo nakon odlaska sa klupe "zmajeva" Hasagić se oglasio kontroverznom porukom na Instagramu.

"Sram vas bilo! Pored ovakvih prijatelja ne trebaju ti neprijatelji!", napisao je bivši golman, objavivši zajedničku fotografiju sa ostatkom stručnog štaba i direktorom reprezentacije Emirom Spahićem, koji nije želio previše da komentariše ova dešavanja:

Izvor: Instagram/Kenan Hasagić


"Ja mu želim sve najbolje. Svako dobro mu želim u životu. Nemam komentar, Zašto ne pitate Kenana šta je razlog? Ja stvarno nemam komentar, a ne možemo se baviti poluinformacijama", bile su Spahićeve riječi na konferenciji.

Selektor BiH je, ipak, bio nešto opširniji.

"I vi mijenjate pozicije u svojim firmama. Imali smo razgovor, objasnili smo mu stvari. Mi neke stvari sada gledamo drugačije, želimo promjene. Ništa se nije dogodilo. Gluposti, radimo ozbiljan posao i sada se bavimo spekulacijama. Vi ne radite ozbiljan posao kada iznosite na pres konferenciji da je neko nešto rekao. Ja ne mogu da radim sa tim. Ako imate činjenično, slobodno. Ja sam rekao, mi smo povukli potez jer sam rekao da želimo novu energiju, novi pristup. Zašto ne pitate Sinišu Mrkobradu kako on razmišlja? Hoćemo li mi čitav život reagovati na to šta je neko, negdje, nešto rekao? Svaki dan je neko otpušten, to je život, to je sport. Mogao bih i ja reći da me predsjednik nije zvao i nije mi ponudio novi ugovor, što je normalno i reći da sam ja sada razočaran i uvrijeđen. Ovdje smo promijenili mnogo toga otkad smo došli, mi više nismo bitni, svako od nas. Ja sam ovdje od danas do sutra, svaki selektor je, a ovi momci će igrati, ja se nadam, 15 godina", rekao je Barbarez.

(mondo.ba/Sport1)

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Tagovi

zmajevi fudbal BiH Sergej Barbarez Kenan Hasagić

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