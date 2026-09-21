Veljko Paunović ponovo mijenja spisak Srbije zbog povreda, a novi izazovi čekaju reprezentaciju u Ligi nacija.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbalska reprezentacija Srbije okuplja se danas u Staroj Pazovi pred utakmice u Ligi nacija, a dobro je poznato da je selektor Veljko Paunović imao problema i prije nego što je objavio spisak u petak. Na njemu fali nekoliko bitnih igrača, dok se problemi nastavljaju, tako da je došlo do nove promjene na spisku.

Umjesto povrijeđenog Alekse Terzića u prvi tim biće prekomandovan Stefan Bukinac, lijevi bek Jang bojsa. Bukinac je inače bio na spisku mlade reprezentacije, ali zbog problema koje ima "A" tim, ipak ovoga puta neće igrati za ekipu Bate Mirkovića.

Izvor: MN PRESS

Srbija ima problem na bekovskim pozicijama i Aleksa Terzić morao je da "otvori bolovanje" pošto se na treningu pred meč sa Komom požalio na povredu. Dobio je jak udarac i zbog toga ne može da se odazove pozivu selektora, dok još nije poznato koliko dugo će lijevi bek Frozinonea odsustvovati.

Vidjećemo da li će biti još nekih promjena na spisku, pošto je u međuvremenu pozvan i Vladimir Lučić iz Crvene zvezde, ali kako bi pojačao konkurenciju na krilu - gdje Srbija ima problem jer su igrači van ritma i nemaju dovoljnu minutažu.

Ko je na spisku Srbije?

Vidi opis Veljko Paunović opet mijenjao spisak Srbije: Sve više problema i sve manje rješenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Pogledajte ko je na spisku Srbije za Ligu nacija:

Golmani : Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija).

: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija). Odbrana : Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Stefan Bukinac (Jang bojs), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina).

: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Stefan Bukinac (Jang bojs), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina). Sredina terena : Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen).

: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen). Napad: Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga).

Šta čeka Srbiju?

U ovom prozoru Lige nacija, fudbalsku reprezentaciju Srbije čekaju četiri jake utakmice:

Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20:45

Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18:00

Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20:45

Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20:45

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