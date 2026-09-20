Mladi fudbaler Borca bio je strijelac jednog od tri gola svog tima na "Pecari".

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Borac na reprezentativnu pauzu odlazi u dobroj atmosferi, s obzirom na to da je upisao treći uzastopni trijumf u Premijer ligi BiH. Ponovo je savladan Široki Brijeg, čak 15. put u nizu, pa su Banjalučani ponovo na dva boda od vodećeg Zrinjskog.

Trener Vinko Marinović bio je zadovoljan igrom svog tima i ishodom meča na "Pecari", a sličnog mišljenja je i mladi Matej Deket, strijelac jednog od tri pogotka gostiju iz Banjaluke.

"Naravno da sam zadovoljan. Imali smo jako tešku utakmicu. Istakao bih u prvi plan pobjedu ekipe i odlično odigranu utakmicu. I kada su domaći izjednačili dva puta, mi smo pokazali karakter i da smo šampionska ekipa. Tako da idemo na odmor, tu smo sa Zrinjskim, bježe nam dva boda. Naravno da ćemo nastaviti da se vratimo i budemo šampioni opet", poručio je Deket.

Vidi opis Matej Deket zadovoljan pobjedom Borca: Pokazali smo karakter i da smo šampionska ekipa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nakon trosedmične pauze, Borac će 10. oktobra igrati gradski derbi protiv BSK-a.