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Matej Deket zadovoljan pobjedom Borca: Pokazali smo karakter i da smo šampionska ekipa

Matej Deket zadovoljan pobjedom Borca: Pokazali smo karakter i da smo šampionska ekipa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Mladi fudbaler Borca bio je strijelac jednog od tri gola svog tima na "Pecari".

Matej Deket Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Borac na reprezentativnu pauzu odlazi u dobroj atmosferi, s obzirom na to da je upisao treći uzastopni trijumf u Premijer ligi BiH. Ponovo je savladan Široki Brijeg, čak 15. put u nizu, pa su Banjalučani ponovo na dva boda od vodećeg Zrinjskog.

Trener Vinko Marinović bio je zadovoljan igrom svog tima i ishodom meča na "Pecari", a sličnog mišljenja je i mladi Matej Deket, strijelac jednog od tri pogotka gostiju iz Banjaluke.

"Naravno da sam zadovoljan. Imali smo jako tešku utakmicu. Istakao bih u prvi plan pobjedu ekipe i odlično odigranu utakmicu. I kada su domaći izjednačili dva puta, mi smo pokazali karakter i da smo šampionska ekipa. Tako da idemo na odmor, tu smo sa Zrinjskim, bježe nam dva boda. Naravno da ćemo nastaviti da se vratimo i budemo šampioni opet", poručio je Deket.

Nakon trosedmične pauze, Borac će 10. oktobra igrati gradski derbi protiv BSK-a.

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Tagovi

FK Borac NK Široki Brijeg Premijer liga BiH Matej Deket

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