Sara Ćirković u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Sofiji

Četvrtfinalni duel na programu je 23. septembra.

Izvor: Srna/Bokserski klub Obilić

Srpska reprezentativka i članica Bokserskog kluba "Obilić" Sara Ćirković plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Sofiji, pošto je u osmini finala ubjedljivo savladala šampionku Ukrajine Inu Statkevič.

Ona je pobijedila jednoglasnom odlukom sudija rezultatom 5:0, a već 23. septembra u četvrtfinalu će se boriti protiv Buse Naz Čakiroglu iz Turske.

Pobjeda u ovom susretu donijeće joj plasman u polufinale, sigurnu medalju i dodatnih 300 rejting poena, saopšteno je iz "Obilića".

"Sara je sigurnim nastupom uspešno otvorila takmičenje i napravila važan korak ka novoj evropskoj medalji. Plasmanom među osam najboljih osigurala je 150 rejting poena. Prethodno osvojeni bodovi na turniru u Brazilu omogućili su joj status nosioca u Sofiji, gde je već posle prve pobjede obezbijedila isti broj poena", navedeno je u saopštenju.

Nakon meča, Ćirković je istakla da je prvi nastup na svakom turniru posebno zahtjevan, da je protivnica bila dobra, ali da je zadovoljna borbom.

"Jak tempo i intenzitet borbe su odlična priprema za sljedeću borbu", izjavila je Sara.

Iz kluba su saopštili da su ponosni na Sarin nastup i način na koji predstavlja Srbiju i "Obilić".

"Pred njom je zahtjevan meč, a mi vjerujemo u njen kvalitet, pripremljenost i odlučnost. Hvala svima koji joj pružaju podršku", poručuju iz Bokserskog kluba "Obilić".