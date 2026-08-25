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Sara Ćirković obezbijedila medalju na Mediteranskim igrama!

Sara Ćirković obezbijedila medalju na Mediteranskim igrama!

Autori Dragan Šutvić Autori mondo.ba/SRNA
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Bokserka iz Republike Srpske, koja nastupa pod zastavom Srbije, "rezervisala" je medalju plasmanom u polufinale.

Sara Ćirković osvojila medalju na Mediteranskim igrama Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Srpski bokseri Sara Ćirković, Artur Alikovič Nagapejtan i Dmitri Gurbenko obezbijedili su danas medalje na Mediteranskim igrama u Tarantu plasmanom u polufinale!

Ćirkovićeva je u kategoriji do 54 kilograma u četvrtfinalu rezultatom 3:2 pobijedila Španjolku Martu Lopez del Arbol, Nagapetjan je u kategoriji do 55 kilograma savladao Turčina Sameta Gumuša rezultatom 3:2, a Gorbenko je u kategoriji do 65 kilograma pobijedio Turčina Hasana Artiu, prenosi Tanjug.

U polufinale nisu uspjeli da se plasiraju Rastko Simić i Anastasija Lukajić.

(mondo.ba/SRNA)

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Tagovi

Sara Ćirković Boks Mediteranske igre

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