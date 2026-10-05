Tri kluba dobila stalnu licencu prije Zvezde i Partizana? Srpski vječiti rivali još na čekanju

Kako prenose izraelski mediji, već je donesena odluka o tri kluba koji će postati franšize Evrolige.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Danas se rješava sudbina evropske košarke na jezeru Komo, gdje zasjedaju čelnici Evrolige i akcionari takmičenja. Očekuje se da od naredne sezone liga bude proširena na 24 kluba, a ključna je preraspodjela osam stalnih mjesta, tačnije osam klubova će dobiti status franšiza.

Prema navodima "Izrael Hajoma", u najskorijem roku će biti poznato koja su tri nova kluba nosioci stalne licence. Trebalo bi da to budu Valensija iz Španije, Dubai iz UAE i Pariz iz Francuske, koji su dobili prednost u odnosu na Crvenu zvezdu i Partizan.

Gdje su Zvezda i Partizan?

Kako piše pomenuti izvor, očekuje se priključenje još jednog grčkog i izraelskog tima, dok su u opticaju i četiri italijanska kluba. Odluke o novim licencama će se objavljivati postepeno i srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan su i dalje među kandidatima.

"Pored očekivanog priključenja jednog izraelskog kluba, još jedna odluka koja bi trebalo da bude donesena u narednim mjesecima jeste priključenje još jednog grčkog tima uz Panatinaikos i Olimpijakos, a čini se da će biti izabran između dva kluba iz Soluna, uz prednost PAOK-a u odnosu na Aris. Takođe, jedan od srpskih klubova, Crvena zvezda i Partizan - nalazi se u konkurenciji za dobijanje stalne licence", navodi se i dodaje:

"Za još jednu licencu boriće se čak četiri italijanska predstavnika: Roma BC, koji je u vlasništvu zvijezde Los Anđeles Lejkersa Luke Dončića, Roma, Virtus Bolonja i Napoli. Kao što je navedeno, ukupno bi na kraju ovog procesa trebalo da bude 21 stalni član, uz izuzetak CSKA Moscow, koji je van takmičenja", navodi Israel Hajom.

Ko će biti novi predstavnik iz Izraela?

Izvor: MN PRESS

"U Evroligi smatraju da je došlo vrijeme da uz Makabi Tel Aviv dobiju još jednog stalnog predstavnika iz Izraela. Očekuje se da će jedna od dvije crvene ekipe (Hapoel Tel Aviv ili Hapoel Jerusalem) dobiti željeno mjesto, sve dok se geopolitička situacija u regionu ne promijeni.

Postojećih 13 "franšiza" zajednički će donijeti odluku, među njima i predstavnici Makabi Tel Aviva, koji će imati uticaj na identitet novog izraelskog predstavnika. Prema procjenama, moguće je da će izraelski šampion preferirati da priključi ekipu iz Jerusalima, a ne gradskog rivala", zaključuje se.

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