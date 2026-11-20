U derbiju 14. kola Premijer lige BiH Željezničar na "Grbavici" dočekuje Borac (subota, 16 časova).

Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Fudbaleri Željezničara u subotu u okviru 14. kola Premijer lige BiH na "Grbavici" dočekuju banjalučki Borac. Derbi utakmicu na današnjoj konferenciji za medije najavili su šef stručnog štaba "plavih" David Muslera i prvotimac Bojan Nastić.

Muslera je istakao da njegov tim očekuje duel protiv jedne od najkvalitetnijih ekipa u ligi, ali da uprkos rezultatskoj krizi ne gubi vjeru u svoj igrački kadar.

"Igraćemo protiv Borca, jedne od najboljih ekipa u prvenstvu. Međutim, zaista vjerujem u ovu grupu igrača i ne smijemo zaboraviti kako smo otvorili sezonu. Jedino što tražim od njih jeste da se bore i trče, jer je to minimum. Moramo popraviti pristup i koncentraciju tokom svih 90 minuta kako bismo pokazali bolje izdanje nego do sada", poručio je strateg Željezničara.

Reprezentativnu pauzu na "Grbavici" iskoristili su za pripremu ovog meča, ali se stručni štab suočava s ozbiljnim kadrovskim problemima uoči subotnjeg susreta.

"Piloto, Dabo, Hodžić i Kelmendi su van stroja zbog zdravstvenih problema, dok Amar Ibrišimović nema pravo nastupa zbog tri žuta kartona. Sa Cvetanoskim sam u stalnoj komunikaciji, ali još uvijek nije spreman za početnih 11 i to moram poštovati", otkrio je Muslera.

Izvor: YouTube/FK Željezničar

Na novinarski upit o statusu Madžida Šošića, koji prema dostupnim informacijama ne trenira s ekipom, trener "plavih" bio je kratak:

"Mogu vam reći samo da on nije na raspolaganju. Za sve dodatne informacije možete se obratiti rukovodstvu kluba ili press odjelu."

Posljednje dvije sedmice u javnosti se mnogo govorilo o mogućoj smjeni na klupi Željezničara, no Muslera tvrdi da ga takve priče ne remete.

"Pritisak je sastavni dio trenerskog posla. Kada rezultati nisu onakvi kakvi se očekuju, jasno je da smo ja i moj stručni štab prvi na udaru. Ponekad trener nije problem, ali to je jednostavno dio ovog posla", rekao je Muslera.

Optimističan, ali oprezan pred dolazak Banjalučana je i defanzivac Bojan Nastić, koji naglašava da je ekipa obavila važne razgovore tokom pauze.

"Svi znamo šta se očekuje od nas i svjesni smo da je situacija teška. Obavili smo nekoliko razgovora unutar svlačionice s ciljem da damo i više od svog maksimuma kako bismo popravili stanje i ostvarili pozitivan rezultat. Stručni štab je pripremio detaljnu analizu, upoznati smo sa svim kvalitetima Borca, posebno s njihovim veoma efikasnim napadom", zaključio je Nastić.