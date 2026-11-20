Žo-Vilfred Conga priznao je da nikada nije odgledao meč u finalu Australijan opena protiv Novaka Đokovića 2008. godine.

Izvor: Juergen Hasenkopf / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žo-Vilfred Conga bi vjerovatno imao bar jedan grend slem pehar da nije igrao u eri Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Prvo i jedino finale slema igrao je 2008. godine protiv Novaka Đokovića. Osvojio je prvi set, izgubio naredna tri, bio je to prvi slem za Srbina (4:6, 6:4, 6:3, 7:6).

"Nikada nisam odgledao cijeli meč, to finale sa Novakom. Nikad. Ipak, tačno znam koji su bili ključni momenti u tom meču. Tenis je unikatan sport, jer meč može da traje pet sati i da u njemu bude pet ili šest zaista važnih ključnih poena. Oni koji igraju tenis znaju na šta mislim, ostalima je možda teško to da razumiju. Mečevi zavise od nekoliko najbitnijih poena. Evo, da dam jedan primjer. Možete da vodite 4:1, propustite šansu za 5:1, onda se protivnik vrati, smanji, pa izjednači na 4:4 i onda kreće nova borba. A realnost je da je moglo da bude 6:1 na semaforu", rekao je Conga u jednom podkastu.

Naglašava da je zbog toga tenis unikatan sport, jer par poena može da riješi sve.

"Zato jedan ili dva odlično odigrana poena u toku meča mogu da naprave ogromnu razliku, čak i ako meč traje pet setova. Ako govorim o tom meču sa Novakom, možda je bio slučaj da sam morao da pokažem veći fokus u određenim momentima. Bio je to početak moje karijere, nisam se na pravi način izborio sa tim momentima."

"Dobio sam Novaka četiri puta poslije toga"

U međusobnim okršajima Đoković vodi 17-6. Francuz je četiri puta zaredom savladao Srbina poslije tog finala u Melburnu.

"Poslije tog poraza sam dobio Đokovića četiri puta u nizu. To mi je dokaz da sam imao možda i taj meč u Melburnu svojim rukama. Dobio sam ga i u četvrtfinalu Australijan opena nekoliko godina kasnije u meču od pet setova. Mislim da mi je u tom finalu nedostajalo iskustvo, imao je više iskustva od mene iako je bio mlađi", završava Conga koji je dvije godine stariji od Đokovića.