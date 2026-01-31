Teniski rat zbog Novaka: Izgubio jedino finale od Srbina, sad svima natrljao na nos njegovu pobjedu

Jedva je dočekao Žo Vilfred Conga da Novak Đoković pobijedi Janika Sinera, samo da dokaže njegovu poentu.

Jedva su dočekali vršnjaci Novaka Đokovića da ga gledaju kako razbija duplo mlađe od sebe na Australijan openu. Videli smo kako mu se jedan od najboljih prijatelja Huan Martin Del Potro javio odmah nakon što je pobijedio Janika Sinera u polufinalu, a sada se oglasio i Žo Vilfred Conga.

Ima razloga da se "ljuti" na Novaka Conga pošto ga je Srbin pobijedio 2008. godine na Australijan openu u jedinom finalu grend slema koje je igrao, ali očigledno je jedva dočekao Francuz da zapuši usta Novakovim kritičarima. Na meti mu je bio Patrik Muratoglu.

"Tenis se promijenio", napisao je Conga i to je iskoristio da nastavi svoj mali rat sa čuvenim teniskim trenerom.

O čemu se radi?

Congu su pre nekog vremena novinari pitali da li se slaže sa gledištem koje je iznio Džon Mekinro, a to je da je nivo tenisa koji se sada igra veći nego u eri "Velike četvorke" kada su na vrhuncu bili Novak Đoković, Rodžer Federer, Rafael Nadal i Endi Marej. Rekao je tada Francuz da se sa tim ne slaže jer smatra da su sada impresivni samo Siner i Alkaraz, a da je u njegovo vrijeme pored "Velike četvorke" bilo tenisera poput Del Potra, Vavrinke... A onda je Muratoglu udario i rekao da je Conga bio vrhunski teniser samo jednu sezonu.

Congu su pre nekog vremena novinari pitali da li se slaže sa gledištem koje je iznio Džon Mekinro, a to je da je nivo tenisa koji se sada igra veći nego u eri "Velike četvorke" kada su na vrhuncu bili Novak Đoković, Rodžer Federer, Rafael Nadal i Endi Marej. Rekao je tada Francuz da se sa tim ne slaže jer smatra da su sada impresivni samo Siner i Alkaraz, a da je u njegovo vrijeme pored "Velike četvorke" bilo tenisera poput Del Potra, Vavrinke... A onda je Muratoglu udario i rekao da je Conga bio vrhunski teniser samo jednu sezonu.

"Volio bih sada da vidim nekoga da na Rolan Garosu pobijedi Del Potra, Mareja, Novaka, Rodžera, pa onda Rafu u finalu", rekao je Conga, na šta je Muratoglu odgovorio:

"Njegova poenta je jasna i tu se ja ne slažem. Ne vjerujem ni sekunde da su najbolji teniseri slabiji nego oni u prethodnoj generaciji. Igrači poput Drejpera, Runea, De Minora, Frica, Šeltona, Ože-Aljasima su nevjerovatni, zaista sjajni. Nisam siguran da bi ih bilo ko pobjeđivao redovno."

Šta je rekao Muratoglu o Novaku pred Australijan open?

"Bilo bi nevjerovatno vidjeti Novaka kako osvoji bar još jedan grend slem. Nikada nije bilo tako teško jer, kao što svi znamo, Siner i Alkaraz dominiraju i mnogo su iznad svih. Kada je Novak morao da igra sa njima, rekao je da je preteško, posebno u pet setova. Šanse su male, i sam Novak to kaže. Ali koliko bi nevjerovatno bilo za njega, koji je najveći svih vremena u muškoj konkurenciji, da osvoji još jedan posljednji grend slem u eri Alkaraza i Sinera i osvoji taj nevjerovatni 25. grend slem", rekao je pred Australijan open Patrik Muratoglu.