Slavni Adrijano Panata posvetio je sjajan tekst Novaku Đokoviću.
Legendarni Adrijano Panata dao je svoj komentar senzacionalnog polufinala između Novaka Đokovića i Janika Sinera. On je srpskog asa uporedio sa "zmijom zvečarkom" i priznao da nije ni slutio da će ga ponovo gledati u ovakvom izdanju na nekom od najvećih turnira. Nije štedio mladog Sinera, koji je po njemu pravio glupe greške i na kraju dozvolio da ga Novak pobijedi na iskustvo.
Vjerovatno jedan od najživopisnijih i najoriginalnijih tekstova koje smo u posljednje vrijeme imali priliku da pročitamo o najboljem teniseru svih vremena.
"Đavo je sjedio u prvom redu, jednom ili dvaput se kamera pomjerila, čak sam pomislio da sam ga vidio. U svakom slučaju, bio je tamo, navijao je za Đokovića, koji mora da je jedan od njegovih omiljenih sinova. Ako je to slučaj, očekujmo da ćemo ga vidjeti na terenu još deset godina, tog Srbina. Sa njegovim teniskim pogledom zvečarke, ako vas ujede, gotovi ste", napisao je Panata u kolumni koju piše za "Korijere sport".Izvor: Imagn Images / ddp USA / Alessandro Bremec / ipa-agency.n / IPA/Profimedia/
Nekadašnji italijanski as kaže da je Siner pravio glupe greške, a previše propuštenih brejk šansi ga je koštalo novog finala u Melburnu. Priznao je da nije vjerovao u novo čudo Novaka Đokovića.
"Mislio sam da sam sve vidio u tenisu, ali zaista nisam očekivao Noletovo vaskrsenje. Gledao sam ga protiv Muzetija i svakako je zaslužio da pobijedi, i ne bih se kladio ni tri centa na starog šampiona, koji je sada na korak od 39. A nakon što je Siner osvojio prvi set, zadržao bih čak i te pare u džepu. Ali, zmija je šarmantna, i za promjenu, Janik je ostao daleko od svog najboljeg izdanja. Pravio je glupe greške, ponekad je bio brzoplet i uvijek je dozvoljavao Noletu da se vrati u igru. Osam brejk lopti je protraćeno u petom setu na prva tri Đokovićeva servisa", piše Italijan.
"Đavo je sjedio u prvom redu, a Đoković je njegov omiljeni sin": Riječi legende obilaze planetu
Osim što je sačuvao svoju tenisku vještinu koju je demonstrirao kao u najboljim danima, iskustvo je ono što ga je dovelo do novog podviga.
"Izvanredan događaj, čak i misteriozan za igrača poput Sinera, čiji je stalni fokus čvrstina. Pa ipak, veslajući protiv struje, Đoković je uspio da stvori tenisku strukturu najvišeg kalibra, divnu u mnogim aspektima, uvijek održavajući visok tempo, na istom nivou kao i one koje smo navikli da viđamo u razmjenama između Alkaraza i Sinera, momaka budućnosti, ali dodajući im jasnoću iskustva, koje vam uvijek govori šta da radite i kada da udarite. Ne znam koliko će poraz opteretiti Sinera, sigurno će boljeti, ali neće biti kraj svijeta. Nakon što je tragao za nepredvidivošću, moraće da povrati malo čvrstine, osim ako faktori koji su napravili razliku nisu drugi, nama nepoznati faktori koji su ušli u igru. Đoković će sada pokušati svoj napad na svoj 25. grend slem trofej, rekord rekorda."
Više se ne usuđuje da otpisuje velikog šampiona i ostavlja mu šanse za novu senzaciju protiv Karlosa Alkaraza i poentira efektnim rečima:
"Suočiće se sa Alkarazom, koga je uvijek smatrao otvorenijim prema sebi od Sinera. Biće zanimljivo vidjeti šta će iz toga ispasti. Đoković ima neke šanse da uspije, u ovom trenutku, niko mu to ne može poreći. Nole je čudo. Omiljena zvečarka đavola koji je izmislio tenis", zaključio je Panata.