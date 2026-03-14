"On me je spasio": Mekintajer objasnio šta se desilo u Areni

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Kodi Miler Mekintajer oglasio se na društvenim mrežama i javno se zahvalio Tejlenu Hortonu-Takeru što ga je uhvatio poslije zakucavanja.

Kodi Miler Mekintajer bio je pokretačka snaga Crvene zvezde i jedan od razloga zbog kojih je srpski tim napravio preokret i pobedio Fenerbahče u Beogradskoj areni (79:73). Jedan od momenata koji je "probudio" ekipu bio je u trećoj četvrtini kada je izveo dva spektakularna zakucavanja.

Jedno od njih desilo se sredinom trećeg kvartala kada je poslije promašaja rivala uhvatio loptu, zaletio se u tranziciji i zakucao. Tada ga je Tejlen Horton-Taker gurnuo s leđa, napravio je faul, pa ga je onda uhvatio i u letu. Navijači su bili ljuti, tražili su i nesportsku ličnu. Niko ni u prenosu nije vidio šta se stvarno dogodilo. Kodi se zbog toga oglasio na društvenim mrežama i otkrio istinu.

"Sigurno me je spasio", napisao je Mekintajer. Tek na snimcima iz drugog ugla moglo je da se vidi da je Taker uhvatio Mekintajera kako bi mu pomogao da ublaži pad i da izbjegne povredu. Jasno je da je njegov prvi potez bio nepotreban i da je Kodi već bio u vazduhu, ali se poslije toga ispravio i pomogao mu da ublaži pad.

Mekintajer je bio na ivici tripl-dabl učinka, za 34 minuta na terenu dao je 10 poena (3/6 za dva, 1/5 za tri, 1/1 sa penala), uz 12 asistencija i 8 skokova.

