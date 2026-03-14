Mekintajer oduševio navijače: Poslao poruku na srpskom posle velike pobjede Crvene zvezde

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer oduševio je navijače porukom na srpskom

Kodi Miler Mekintajer poruka na srpskom poslije pobjee Zvezde Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Crvena zvezda je pobijedila lidera Evrolige! U grotlu Beogradske arene pao je Fenerbahče poslije velike borbe od 40 minuta. Trijumf crveno-bijelih donio je napredak na tabeli elitnog takmičenja, ali posao za tim Saše Obradovića još nije gotov, a to je porukom na srpskom jeziku potvrdio i plejmejker ovog tima Kodi Miler-Mekintajer.

Crvena zvezda je uspjela da slavi u Areni, pobijedila je Fenerbahče 79:73 u vrlo teškom i iscrpljujućem meču. Tim Saše Obradovića pokazao je da ima karakter, duh, ali prije svega i kvalitet da se nosi sa najboljima na tabeli elitnog takmičenja. Tim sa Malog Kalemegdana trenutno zauzima šesto mjesto na tabeli i na korak je od najvećeg uspjeha u istoriji kluba - sanja se Fajnal-for Evrolige.

Ipak, previše je rano za slavlje, jer je pred Zvezdom još mnogo važnih utakmica, a to je dokazao i plejmejker Kodi Miler-Mekintajer koji je u posljednje vrijeme jedan od najvažnijih u timu Saše Obradovića. Porukom na srpskom jeziku koja glasi: "Korak po korak", uz emotikon vuka, koji je njegov zaštitni znak i emotion koji opisuje spremnost za borbu. Mekintajer je time naglasio da posao još nije završen, ali i pored toga što Zvezda nije bila favorit na domaćem terenu, crveno-bijeli su ipak uspjeli da ostvare cilj.

Naredni meč za crveno-bijele neće biti lak, pošto iz u ABA ligi čeka Dubai, a onda će u Evroligi gostovati Panatinaikosu 20. marta od 20.15. Zvezda je trenutno šesta na tabeli i ima 18 pobjeda i 13 poraza.

Kodi Miler Mekintajer KK Crvena zvezda

