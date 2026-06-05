Katastrofa: Srbija doživjela potpuni debakl u Meksiku!

Paunovićeva Srbija doživjela katastrofu u Meksiku. "Petarda" u mreži ne obećava i teško može da popravi raspoloženje u državnom timu pred Ligu nacija.

Izvor: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz od Meksika, u posljednjoj utakmici pred početak Lige nacija. Meksiko je slavio 5:1 (2:1) u Toluki na 2.600 metara nadmorske visine gdje je gotovo sve vrijeme dominirao, s izuzetkom gola kojim su "orlovi" uspjeli da povedu.

Bilo je to u 19. minutu kada se lopta srećno odbila Petru Staniću, a vezni fudbaler iz Ludogoreca izašao pred golmana Meksika i pogodio za 1:0. Ispostaviće se, bio je to i jedini šut koji je Srbija imala na meču.

Od tada se pitao samo jedan tim na terenu i Meksiko je do poluvremena uspio da preokrene. Prvo je Đoan Vaskez izjednačio u 34. minutu, da bi Stefan Bukinac na nesrećan način savladao svog golmana Filipa Stankovića u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Uslijedio je veliki broj izmjena u srpskom sastavu i očigledna neuigranost je potom napravila prevagu, što i nije iznenađenje kada znamo koliko "A" reprezentativaca je odbilo da igra u ovom FIFA prozoru.

Zato je prvo Raul Himenez pogodio u 57. minutu, da bi u 72. minutu "pao" još jedan autogol sa lijevog beka - ovoga puta Adema Avdića. Motivisani Meksikanci su na kraju došli i do petog preko Čaveza u 90. minutu.

Podsjetimo, Srbija je prije ovoga doživela težak poraz i od Zelenortskih Ostrva (3:0), pa će sigurno ljuta završiti ovaj "ciklus".

Ko je igrao za Srbiju?

Veljko Paunović je i ovoga puta igrao u formaciji 4-2-3-1 i izveo je interesantan sastav: F. Stanković - V. Đurđević, S. Eraković, N. Simić, S. Bukinac - V. Dragojević, A. Stanković, V. Lučić, P. Stanić, L. Ranđelović - N. Štulić.

Kapitensku traku nosio je Eraković iz Crvene zvezde, kao igrač sa najviše iskustva u državnom timu, dok su u nastavku meča uglavnom oni manje iskusni dobili šansu: Igrali su M. Ivanović, Zukić, Birmančević, Avdić, Nj. Petrović, V. Ilić, Mimović, P. Petrović, V. Kostov, Nedeljković i Milikić, ali njihov boravak na terenu nije ništa promijenio za Srbiju.

Kad Srbija igra u Ligi nacija?

Izvor: MN PRESS

Naredni ciklus počinje već u septembru i Srbija zna da će imati jako težak zadatak, tako da će biti potrebno što prije oporaviti se od "turneje" koja se završila neslavno.