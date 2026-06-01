Srbija ostala bez trojice igrača poslije debakla: Paunović otkrio šta je problem pred Meksiko

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Reprezentacija Srbije će protiv Meksika igrati bez Strahinje Pavlovića, Andrije Živkovića i Jovana Miloševića.

Srbija bez trojice protiv Meksika Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije doživela je debakl u prijateljskoj utakmici u Lisabonu i izgubivši od Zelenortskih Ostrva sa 3:0. Slijedi meč sa Meksikom i tamo Veljko Paunović neće moći da računa na trojicu igrača.

U pitanju su Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Jovan Milošević koji neće moći da pomognu saigračima u drugoj kontrolnoj utakmici. "Orlovi" lete u Meksiko u ponedeljak ujutru, dok je meč zakazan za 5. jun u 4.00 po našem vremenu (20.00 po lokalnom).

"Sa Strahinjom smo još pre puta u Portugal napravili dogovor da, zbog velikog umora i izuzetno naporne sezone koju ima iza sebe, odigra samo utakmicu protiv Zelenortskih Ostrva. Što se tiče Andrije Živkovića i Jovana Miloševića, obojica su tokom meča u Lisabonu dobili nezgodne udarce. Iako su izrazili želju da putuju sa ekipom u Meksiko, procijenili smo da je u ovom trenutku najbolje da ne rizikujemo. Vraćaju se u Beograd gdje će nastaviti proces oporavka i biti pod nadzorom medicinskog tima", poručio je Paunović.

