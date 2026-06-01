Olivije Henlan je heroj Spartaka: Prvo je srušio Crvenu zvezdu, pa donio istorijsku titulu

Olivije Henlan nije krio zadovoljstvo posle osvojene titule sa Spartakom u Nišu.

Spartak je poslije drame i produžetka pobijedio FMP (76:73) i osvojio titulu šampiona Srbije. Postao je tako prvi tim koji se ne zove Partizan ili Crvena zvezda, a da je prvak Srbije. Ogromne zasluge za to ima Olivije Henlan. Prvo je dao koš za pobjedu u polufinalu protiv Zvezde, a onda je bio najbolji u finalu sa 25 poena (4/8 za dva, 3/6 za tri, 8/10 sa penala) i 7 skokova.

"Dobra i zabavna utakmica puna uspona i padova. Vodili smo veći dio meča, ali to se očekuje, finale je, znali smo da su dobar tim. Borili su se iako smo u posljednja četiri minuta pali malo, pa smo dobili u produžetku", rekao je Henlan.

Spartak je mogao sve da završi mnogo ranije pošto je na pet minuta prije kraja imao "+13" (68:55), ali su "panteri" serijom 13:0 odveli meč u produžetak.

"To je meč pun serija, znali smo to. Oni su napravili seriju, vratili se, mi smo imali seriju u trećem kvartalu. Nisu ovo lake utakmice, ostali smo fokusirani i dobili, što je najvažnije"

"Biće žurka, pićemo"

Prezadovoljan je što nosi zlatnu medalju oko vrata.

"Uvijek je lijepo ovako završiti, ako izgubiš onda počneš ljeto tužan, zato je dobro ovako završiti. Imaćemo žurku, pićemo, malo ćemo spavati, biće ovo zabavnih nekoliko dana", završio je Henlan.

