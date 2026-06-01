"Da ne budu svake godine Partizan i Zvezda": Bivši igrač Igokee oduševljen novim formatom KLS

Dalibor Ilić osvojio je titulu prvaka Srbije sa Spartakom i nije skidao osmijeh sa lica poslije velikog uspjeha.

Izvor: MN PRESS

Spartak je napravio istorijski uspjeh i postao prvak Srbije u košarci. U nevjerovatnoj utakmici je poslije drame i produžetka pobijedio FMP (76:73). Tako je postao prvi državni prvak koji nije Partizan ili Crvena zvezda od osamostaljenja Srbije 2006. godine. Osmijeh sa lica zbog toga nije skidao Dalibor Ilić.

"Stvarno je nevjerovatno. Drago mi je da sam sa Spartakom imao priliku da osvojim KLS. Velika stvar za sve u klubu, istorijski uspjeh. Ispisali smo istoriju košarke u Subotici. Možemo da budemo ponosni na cijelu sezonu koja je bila puna uspona i padova", počeo je Ilić.

Spartak je mogao sve da riješi mnogo ranije pošto je na pet minuta prije kraja imao 13 poena prednosti (68:55), ali je FMP serijom 13:0 odveo meč u produžetak.

"Sigurno je bilo u pojedinim momenta pritiska. Imali smo prilike da privedemo meč kraju. Presudilo je iskustvo, ostali smo smireni, vjerovali smo da će pobjeda doći što se i desilo."

"Da ne budu Zvezda i Partizan svake godine"

Nekadašnjem košarkašu Crvene zvezde se mnogo sviđa novi format takmičenja i fajnal-for koji je ove godine održan u Nišu.

"To je čar svega, što smo prvi osvajači u novom formatu. Format je promijenjen, vidjeli smo da u finalu možemo da igramo mi i FMP, da ne budu Zvezda i Partizan kao svake godine. Ovaj format se pokazao kao odličan", zaključio je Ilić.

