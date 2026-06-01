Naredni protivnik "zmajeva" doživio debakl u Brazilu (VIDEO)

Selekcija Brazila razmontirala je Panamu (6:2) u prijateljskom meču u Rio de Žaneiru.

"Karioke" su protiv narednog rivala Bosne i Hercegovine, s kojim se sastaju u generalnoj probi pred početak Svjetskog prvenstva, demonstrirale silu!

Već u prvom napadu, Brazilci su preko Vinisijusa Žuniora poveli, ali je Panama u 14. minutu uspjela da stigne do izjednačenja, kada je Amir Muriljo izveo slobodan udarac, a lopta se u mrežu odbila od Mateusa Kunje.

Ali, uslijedila je potom potpuna dominacija ekipe Karla Anćelotija, pošto je Kazemiro do odlaska na odmor vratio prednost, da bi u nastavku do vrha napunila mrežu Ornalda Muskere.

Najprije je Rajan povisio na 3:1 u 53, zatim je Lukas Paketa pogodio u 60, Igor Tijago tri minuta kasnije, a šesti pogodak bio je djelo Danila Oliveire u 81. minutu.

Do kraja su Panamci uspjeli da postignu još jedan utješni pogodak, a strijelac je bio Karlos Harvi u 84. minutu.

Anćeloti je poslije meča bio izuzetno zadovoljan partijom svojih izabranika.

"Jako lijepo veče, hvala navijačima za odličnu atmosferu. Ovakva pobjeda predstavlja veliku injekciju samopouzdanja za nas. Dobro smo krenuli, s dobrim stavom i predanošću", istakao je italijanski stručnjak sa klupe Brazila, a prenijeli tamošnji mediji.

Podsjetimo, Panama je sljedeći protivnik "zmajeva" 6. juna u Sent Luisu u generalci pred Mundijal, a tim Sergeja Barbareza će im "glumiti" Hrvatsku, s kojom će igrati na Svjetskom prvenstvu. U toj grupi su još selekcije Engleske i Gane.

