Još jedan Makedonac u dresu Borca? Banjalučani pojačanje pronašli u Sileksu

Krilni napadač iza sebe ima sjajnu sezonu u klubu iz Kratova

Kako piše makedonski "Xmk Sport", na Gradski stadion mogao bi da stigne Darko Dodev, jedan od najboljih fudbalera u Sjevernoj Makedoniji ove sezone.

Dodev (28) se podjednako dobro snalazi na lijevom i desnom krilu, a ugovor sa Sileksom ističe mu ovog ljeta, tako da bi u Borac mogao da dođe kao slobodan igrač. Dodev je bio jedan od heroja ekipe iz Kratova u pohodu ka trofeju Kupa Makedonije, pošto je asistirao za pobjedonosni gol u finalu protiv Škendije.

Makedonski reprezentativac završio je sezonu sa pet golova i devet asistencija u prvenstvu, u kup takmičenju dodao je dva gola i pomenutu asistenciju u finalu, dok je jedno dodavanje saigračima za gol imao i u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu protiv Dečića, tako da je bio jedan od najkonstantnijih ofanzivnih igrača prethodne sezone u Sjevernoj Makedoniji.

Ukoliko transfer bude realizovan, to će biti njegov drugi inostrani angažman, s obzirom na to da je ranije nastupao za albansku Vlazniju. Karijeru je počeo u skopskom Metalurgu, a u domovini je još igrao za Tikveš, Bregalnicu i Škupi. Iz ovog kluba u julu 2024. godine prešao je u Sileks, čiji član je bio i ranije.

Podsjetimo, trenutno su članovi Borca makedonski internacionalci Damjan Šiškovski i Sebastijan Erera, dok dvojno državljanstvo kao Kolumbijac ima i Luka Misimović. Prethodno su na Gradskom stadionu nastupali i Boban Nikolov, Perica Stančeski, Boban Georgiev, Filip Ristovski, Saša Ilić i Zoran Smileski.