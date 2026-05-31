Senzacija na Rolan Garosu: Ispala Iga Švjontek, Ukrajinka je isprašila za sat i po

Ukrajinka Marta Kostjuk poslala je Igu Švjontek kući u osmini finala Rolan Garosa

Izvor: Pawel Andrachiewicz / Sipa Press / Profimedia

Senzacije na Rolan Garosu se nastavljaju. Ispala je i Iga Švjontek, koju je pobijedila Ukrajinka Marta Kostjuk poslije sat i 39 minuta borbe. Kostjuk je slavila 7:5, 6:1 u osmini finala turnira u Parizu.

Ravno sat vremena igrao se prvi set osmine finala ženskog singla. Do rezultata 3:3 vidjeli smo da je svaka od igračica uspijevala da sačuva svoj servis, ali šanse za brejkove bile su "50-50". Već na servisu Kostjukove, u prvom gemu meča, Iga je imala brejk priliku, a potom je sličnu situaciju imala i Marta na servisu Poljakinje.

U drugom dijelu prvog seta vidjeli smo razmjenu brejkova - najprije je Iga uspjela da povede 4:3, ali nije uspjela da sačuva servis, pošto joj Marta nije dozvolila nijedan poen i uslijedilo je izjednačenje. Sličnu situaciju vidjeli smo i u naredna dva gema, Marta je stigla do brejka za 5:5, potom je jedva sačuvala servis, pa još sa 40:30 oduzela servis rivalki za vođstvo u setovima.

Činilo se da će se Iga vratiti u meč lako i brzo, jer je sa 40:15 oduzela servis Marti, ali je to razljutilo Ukrajinku. Kostjukova je vezala čak šest gemova... Najprije je stigla do brejka, potom je na svom servisu spasila tri brejk lopte treće igračice svijeta i do kraja je bila nezaustavljiva, tako da Iga nije imala nikakve šanse da se vrati u meč i preokrene.

Kostjukova će u narednom kolu igrati protiv bolje iz meča Elina Svitolina i Belinda Benčić.