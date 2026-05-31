logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Senzacija na Rolan Garosu: Ispala Iga Švjontek, Ukrajinka je isprašila za sat i po

Senzacija na Rolan Garosu: Ispala Iga Švjontek, Ukrajinka je isprašila za sat i po

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ukrajinka Marta Kostjuk poslala je Igu Švjontek kući u osmini finala Rolan Garosa

Marta Kostjuk izbacila Igu Švjontek sa Rolan Garosa Izvor: Pawel Andrachiewicz / Sipa Press / Profimedia

Senzacije na Rolan Garosu se nastavljaju. Ispala je i Iga Švjontek, koju je pobijedila Ukrajinka Marta Kostjuk poslije sat i 39 minuta borbe. Kostjuk je slavila 7:5, 6:1 u osmini finala turnira u Parizu.

Ravno sat vremena igrao se prvi set osmine finala ženskog singla. Do rezultata 3:3 vidjeli smo da je svaka od igračica uspijevala da sačuva svoj servis, ali šanse za brejkove bile su "50-50". Već na servisu Kostjukove, u prvom gemu meča, Iga je imala brejk priliku, a potom je sličnu situaciju imala i Marta na servisu Poljakinje.

U drugom dijelu prvog seta vidjeli smo razmjenu brejkova - najprije je Iga uspjela da povede 4:3, ali nije uspjela da sačuva servis, pošto joj Marta nije dozvolila nijedan poen i uslijedilo je izjednačenje. Sličnu situaciju vidjeli smo i u naredna dva gema, Marta je stigla do brejka za 5:5, potom je jedva sačuvala servis, pa još sa 40:30 oduzela servis rivalki za vođstvo u setovima.

Činilo se da će se Iga vratiti u meč lako i brzo, jer je sa 40:15 oduzela servis Marti, ali je to razljutilo Ukrajinku. Kostjukova je vezala čak šest gemova... Najprije je stigla do brejka, potom je na svom servisu spasila tri brejk lopte treće igračice svijeta i do kraja je bila nezaustavljiva, tako da Iga nije imala nikakve šanse da se vrati u meč i preokrene.

Kostjukova će u narednom kolu igrati protiv bolje iz meča Elina Svitolina i Belinda Benčić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

teniserke Tenis Rolan Garos Marta Kostjuk Iga Švjontek

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC