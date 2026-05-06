Arina Sabalenka se presvukla pred kamerom: Svi pričaju o njenom novom izgledu

Autor Bojan Jakovljević
Najbolja teniserka svijeta izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama

Arina Sabalenka predstavila novu opremu Izvor: Instagram//arynasabalenka/printscreen

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka (28) predstavila je opremu u kojoj će od 25. maja zaigrati na Rolan Garosu. Pred kamerom je obukla "Najki" haljinu u kojoj će pokušati da se vrati u finale, u kojem je nastupila prošle godine.

Dvostruka šampionka Australijan opena i US opena još nije uspjela da osvoji titulu na Otvorenom prvenstvu Francuske, a ove sezone će imati pred sobom veliki izazov i da prvi put uđe u finale Vimbldona. Za njom su tri učešća u polufinalima u Londonu i nijednom nije "dobacila" do borbe za titulu.

Ovog proljeća, sav fokus joj je za sada usmjeren ka Parizu.

Zaprijetila bojkotom grend slem turnira

Bjeloruskinja je ove nedjelje izazvala niz reakcija svojom oštrom izjavom da je moguć bojkot grend slemova, ako ne bude povećan novac u nagradnom fondu.

"Mislim da ćemo u nekom trenutku bojkotovati grend slem turnire. Mislim da će to biti jedini način da se borimo za naša prava. Osjećam da smo mi u glavnim ulogama. Mislim da bez nas ne bi bilo turnira i ne bi bilo te zabave", kazala je Sabalenka.

Ipak, za ovaj Rolan Garos nema sumnje - Sabalenka stiže i boriće se za titulu.

