Dva igrača napustila Grbavicu: Raskinuti ugovori sa Erikom i Galčevim!

Klub sa Grbavice počeo sa promjenama u ekipi.

Samo što je završena sezona u Premijer ligi BIH sarajevski Željezničar počeo je promjene u ekipi i u srijedu objavio dva odlaska sa Grbavice.

Brazilac Žoao Erik i Bugarin Patrik-Gabrijel Galčev u narednoj sezoni neće nositi dres Željezničara, pošto su sa njiam raskinuti ugovori, potvrdio je klub sa Grbavice.

"FK Željezničar, Žoao Erik i Patrik-Gabrijel Galčev potpisali su sporazumne raskide ugovora.

Žoao Erik je u Željezničar stigao na ljeto 2025. godine, a ukupno je za Plave odigrao 33 utakmice na kojima je postigao dva gola i dodao jednu asistenciju.

Patrik-Gabrijel Galčev je na Grbavicu došao u februaru ove godine. U našem dresu sakupio je 14 nastupa.

Zahvaljujemo se Eriku i Gallevu na profesionalnom odnosu, doprinosu na terenu i želimo im sreću u budućim karijerama.

Jednom Željezničar, uvijek Željezničar“, objavio je klub sa Grbavice.