Đoković pobjesnio zbog ponašanja Francuza: Čuli smo šta je rekao, ovo im neće zaboraviti

Goran Arbutina
Novak Đoković bio bijesan jer francuska publika ne poštuje tenis i ometa igru na Rolan Garosu.

Đoković pobjesnio zbog ponašanja francuske publike

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković obezbijedio je plasman u treće kolo Rolan Garosa, ali nije bilo lako. Igrao je drugi meč u Parizu u veoma teškim uslovima, protiv raspoloženog Valentina Rojea, pred publikom koja mu nije bila naklonjena. Jednostavno, Đoković ove godine redom izbacuje Francuze pa lokalna publika ne može da ga podržava na drugom grend slem turniru.

Vidjelo se u jednom trenutku meča da Novaku Đokoviću smeta ponašanje navijača. Potpuno revoltiran zbog navijača koji su ga ometali da započne poen, Novak Đoković je nervozno ušetao u teren, širio ruke, pa se vratio na osnovnu liniju, pokazivao svima da je vrijeme da prestanu i tek onda nastavio meč.

"Oni nemaju poštovanja. Nemaju poštovanja, nemaju poštovanja", govorio je Novak Đoković tokom meča drugog kola Rolan Garosa misleći na francusku publiku koja se nije prikladno ponašala. Na kraju im je Đoković zapušio usta novom pobjedom, a u izjavi nakon meča najavio je da više neće imati francuske protivnike na turniru!

Dug meč je izvlačio od Novaka Đokovića različite emocije, pa smo na samom kraju čuli i jedan urlik koji je pokazao koliko mu zapravo znači što uspjeva da slomi otpor Valentina Rojea. Nešto ranije, dok je bio u sukobu sa navijačima, ovako je izgledalo na Rolan Garosu:

Novak Đoković će u trećem kolu Rolan Garosa igrati protiv pobjednika meča Žoao Fonseka - Dino Prižmić. To će biti daleko teži izazov od onih koje je srpski teniser do sada imao u Parizu. Brazilac Fonseka je 28. nosilac na turniru, dok je hrvatski igrač nedavno savladao Đokovića u jedinom meču na šljaci koji je Novak odigrao ove sezone prije Rolan Garosa.

