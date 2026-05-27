Miomir Kecmanović ispao sa Rolan Garosa

Autor Goran Arbutina
Kraj rolan Garosa za srpskog tenisera Miomira Kecmanovića, čiji je trener Viktor Troicki pred početak turnira prešao u tim Novaka Đokovića.

Srpski teniser Miomir Kecmanović uspešno je prošao prvo kolo na Rolan Garosu, ali je već u drugoj rundi zaustavljen! Bolji od Kecmanovića bio je portugalski predstavnik Nuno Boržeš koji je u potpunosti dominirao terenom u najvažnijim trenucima meča - 3:1 (3:6, 6:3, 6:1, 6:2).

Kecmanović je osvojio prvi set protiv Portugalca, ali se ispostavilo da je to praktično sve što smo vidjeli od njega na Rolan Garosu danas. Tokom drugog, treće i četvrtog seta srpski predstavnik je osvojio samo šest gemova, a od posljednjih 17 gemova u ovom meču Miomiru Kecmanoviću pripala su samo tri. Bilo je to premalo za dramu na šljaci u Parizu.

Tako je Kecmanović nakon odličnog početka meča propustio šansu da upišu pobjedu i jedan sasvim dobar grend slem rezultat. Možda bi, da je ostao na turniru, uspio da stigne i do međusobnog okršaja protiv Novaka Đokovića - ali je sada jasno da se to neće desiti, jer je tokom gotovo dva i po sata protiv Nuna Boržeša uglavnom igrao ispod očekivanja.

Miomir Kecmanović je ovaj turnir igrao bez prvog trenera, pošto ga je Viktor Troicki samo nekoliko dana pre grend slema obavestio da raskidaju saradnju.

Nuno Boržeš će u narednom kolu igrati protiv 11. nosioca, ruskog tenisera Andreja Rubljova. Rus je u prva dva kola izgubio dva seta i pokazao da može da bude ranjiv, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se na Rolan Garosu snaći protiv tenisera kojem je šljaka podloga na kojoj se najbolje snalazi.

